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Зачинила в туалеті: у Росії вихователька елітного дитсадка познущалася над дітьми

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У Москві (Росія) вихователька приватного дитячого садка замкнула дітей у темному туалеті.

У цьому самі малюки зізналися батькам. А ті зі свого боку написали гнівні пости в соцмережах, зокрема, в спільноті у "ВКонтакте" "Інцидент. Москва".

Зазначається, що випадок трапився в одному із приватних дитсадків, який працює без ліцензії. Батьки стали помічати, що їхні діти приходять додому заляканими. А потім звернулися зі скаргами до керівництва установи, попросивши перевірити відеокамери.

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У Росії вихователька дитсадка замкнула дітей у туалеті

У Росії вихователька дитсадка замкнула дітей у туалеті

Як показали відзняті кадри, вихователька дійсно ображає дітей. Спершу вона грубо схопила двох хлопчиків за руки, а потім заштовхнула їх до темного приміщення. Правда, майже одразу жінка й випустила дітей.

Жінка грубо схопила двох хлопчиків за руки

Жінка грубо схопила двох хлопчиків за руки

Скриншот з відео

Вона заштовхнула дітей до темного приміщення

Вона заштовхнула дітей до темного приміщення

Скриншот з відео

Однак директор дитсадка, де щомісячна оплата становить 72 тисячі рублів за одну дитину, заявив, що виховательку все ж звільнили.

У дитсадку заявили, що виховательку вже звільнили

У дитсадку заявили, що виховательку вже звільнили

Скриншот з відео

Зачинила в туалеті: у Росії вихователька елітного дитсадка познущалася над дітьми

Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Нікополі Дніпропетровської області батьки забили на сполох через виховательку в дитячому садку, яка застосовує фізичне і психологічне насильство щодо дітей.

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Автор
Діна Баронова
Тема
виховання
Місце
Росія Москва
Теги
знущалися над дітьми дитячий садок
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