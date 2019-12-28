Зачинила в туалеті: у Росії вихователька елітного дитсадка познущалася над дітьми

У Москві (Росія) вихователька приватного дитячого садка замкнула дітей у темному туалеті.
У цьому самі малюки зізналися батькам. А ті зі свого боку написали гнівні пости в соцмережах, зокрема, в спільноті у "ВКонтакте" "Інцидент. Москва".
Зазначається, що випадок трапився в одному із приватних дитсадків, який працює без ліцензії. Батьки стали помічати, що їхні діти приходять додому заляканими. А потім звернулися зі скаргами до керівництва установи, попросивши перевірити відеокамери.
У Росії вихователька дитсадка замкнула дітей у туалеті
Як показали відзняті кадри, вихователька дійсно ображає дітей. Спершу вона грубо схопила двох хлопчиків за руки, а потім заштовхнула їх до темного приміщення. Правда, майже одразу жінка й випустила дітей.
Жінка грубо схопила двох хлопчиків за руки
Скриншот з відео
Вона заштовхнула дітей до темного приміщення
Скриншот з відео
Однак директор дитсадка, де щомісячна оплата становить 72 тисячі рублів за одну дитину, заявив, що виховательку все ж звільнили.
У дитсадку заявили, що виховательку вже звільнили
Скриншот з відео
Скриншот
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Нікополі Дніпропетровської області батьки забили на сполох через виховательку в дитячому садку, яка застосовує фізичне і психологічне насильство щодо дітей.
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