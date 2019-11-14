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Щоб не забивали труби: у школах на Київщині в туалетах заборонили папір

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У школах міста Борисполя, що на Київщині, заборонили папір в туалетах, щоб він не забивав труби.

Про інцидент, який трапився в місцевій школі №6, розповів житель Києва, журналіст Влад Абрамов у Facebook-групі "БАТЬКИ SOS". За його словами, в навчальному закладі навмисно не видають туалетний папір, пише OBOZREVATEL.

"Поговорив про це із завгоспом, обговорили питання в міській групі. Мені розповідають, що діти кидають папір в унітаз, що потім треба викликати сантехніка. І логіка залізобетонна: "Заборонити!" Немає паперу – немає проблем із забитими трубами. І так і в сусідніх школах міста", – наголосив Абрамов.

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Користувачі соцмережі розповіли, що це проблема не тільки шкіл Борисполя. Зустріти туалетний папір у школах України – велика рідкість. І причина така ж, яку повідомили Абрамову, – діти папером забивають каналізацію. Тому батькам доводиться давати дитині серветки в школу, але вони не вважають це виходом з ситуації.

"Київ, туалетного паперу немає – діти ходять зі своїм. І ще немає дверей в кабінки, ось так, 21 століття і столиця", "В Одесі в Маріїнській гімназії теж саме. Здаємо в фонд школи 250 грн з людини і 1200 грн на рік на ремонт. А на папір не вистачає", "А серветки не кидають? Від них не забиваються труби? У школі логіка не працює", – написали в коментарях.

Щоб не забивали труби: у школах на Київщині в туалетах заборонили папір

Скріншот коментарів

Щоб не забивали труби: у школах на Київщині в туалетах заборонили папір

Скріншот коментарів

Щоб не забивали труби: у школах на Київщині в туалетах заборонили папір

Скріншот коментарів

Щоб не забивали труби: у школах на Київщині в туалетах заборонили папір

Скріншот коментарів

Щоб не забивали труби: у школах на Київщині в туалетах заборонили папір

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Закарпатті витратили 100 тисяч доларів на шкільний туалет-довгобуд.

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Автор
Оксана Воля Оксана Воля
Тема
Інциденти в школах
Місце
Україна Бориспіль
Теги
конфлікт в школі скандал в школе
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Хо Хол
Хо Хол
уграинзге мир
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Serov Oleg
Serov Oleg
а,что рогули вытирали дупы?
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Хо Хол
Хо Хол
Serov Oleg, в том-то и дело, что нет. Они ею трубы забивали.
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Какая бумага! Рагуль должен срать в шаровары!
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