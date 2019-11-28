Заборгованість вчителям: Новосад назвала причини виникнення проблеми

Міністерка освіти Ганна Новосад повідомила, що заборгованість вчителям виникала через проблеми в системі розподілу грошей на зарплати та неефективну мережу шкіл в деяких регіонах.

Щоб запобігти заборгованості, уряд виділив 171 мільйон гривень в обласні бюджети, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на пресслужбу Міністерства освіти.

"Останні чотири роки наша освітня субвенція розраховувалась на основі застарілої статистики річної давності. Просто раніше фізично на термін підготовки бюджету не було актуальної статистики від закладів. По суті, це означало, що ми не доплачуємо вчителям, адже останні роки у нас активно зростає кількість учнів", – відзначила Новосад.

За її словами, заборгованості також виникають через результат неефективної мережі шкіл в окремих регіонах.

"На майбутнє ми маємо системно підійти до вирішення проблеми мережі, щоб таких ситуацій не виникало в принципі. У бюджеті на 2020 рік ми це виправили і заклали додаткові 2,2 млрд грн, аби врахувати актуальний контингент", – підкреслила міністерка.

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