'Забирайтеся з класу!' У Києві батьки влаштували булінг школярці

У школі №140 міста Києва батьки учнів 6-В класу вирішили прибрати одну дитину з класу, щоб класній керівниці Марині Томашевській було комфортно працювати.

Про інцидент розповіла в Facebook-групі "БАТЬКИ SOS" мати потерпілої учениці Маргарита Жданова. За її словами, конфлікт з класною керівницею триває ще з 2018 року, коли її дочка Таня перейшла у 5-ий клас (щоб переглянути скріншоти переписок батьків, доскрольте до кінця сторінки).

"Одна дівчинка вдарила Таню на уроці фізкультури ногою в живіт, бо Таня не захотіла встати з мату. Мені подзвонила її однокласниця, що моя дитина плаче. Класна керівниця не хотіла вживати ніяких заходів, мотивуючи тим, що вона нічого не може зробити. За моїм наполяганням і вказівкою завуча, вона все ж викликала батька дівчинки до школи", – розповіла Жданова.

За її словами, конфліктних ситуацій між дітьми було багато, проте вчителька на них не звертала уваги і не хотіла їх вирішувати.

Також жінка розповіла, що її дочку часто змушували чергувати у їдальні. А після написаної заяви про відмову від прибирань у школі Томашевська змусила Таню і ще одну дівчинку прибирати у класі.

"У 6-му класі я не ходила на батьківські збори, на пропозиції привітати класну керівницю з Днем ​​вчителя відповіла, що кожна дитина може вже сама вирішити, кого з учителів йому вітати", – додала мати учениці.

Згодом Томашевська заявила, що звільняється через Жданову. Батьки одразу ж стали на бік класної керівниці і запропонували прибрати Таню з класу, щоб учительці було комфортно.

Facebook Маргарита Жданова Скріни переписок у чаті батьків учнів 6-го класу школи №140

Facebook Маргарита Жданова Скріни переписок у чаті батьків учнів 6-го класу школи №140

Facebook Маргарита Жданова Скріни переписок у чаті батьків учнів 6-го класу школи №140

Facebook Маргарита Жданова Скріни переписок у чаті батьків учнів 6-го класу школи №140

Користувачі соцмережі бурхливо відреагували на інцидент.

"Ніхто не уповноважував цих батьків з'ясовувати взаємини дитини і автора з учителем. Жодного права вони не мають лізти і щось радити", "Мені здається, що вчителька – маніпулятор, фіктивно подала фіктивну заяву на звільнення", "Приберемо з класу разом? Чи це не булінг?" – написали у коментарях.

Скріншоти коментарів

Скріншоти коментарів

Скріншоти коментарів

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одеській області покарали батьків за булінг сина.

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