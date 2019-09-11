"Забирайте документи!" На Тернопільщині 11-класникам виставили ультиматум

Одинадцятикласникам Вишгородоцької школи (Тернопільська область) повідомили, що вони не зможуть завершити навчання у стінах цього закладу, і сказали забрати документи.

Як повідомляється у сюжеті місцевого телеканалу Т1 новини, головна причина такого рішення – у випускному класі навчається менше п'яти дітей. Тому у Міністерстві освіти і науки вирішили його розформувати (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

До найближчої школи необхідно їхати польовою дорогою десять кілометрів. Батьки проти такого навчання. А психолог Ніна Собулевська пояснила, що зміна школи може спричинити депресію в дітей або погіршити успішність у навчанні.

"Документи ми не забираємо, бо не маємо змоги відвозити дитину до іншого навчального закладу. Якщо ми тут не закінчимо 11 класів, то можливе те, що моя дитина не здобуде повної загальної середньої освіти", – розповіли батьки одинадцятикласника Максима.

Директор Андрій Бойко зазначив, що дізнався про те, що в його школі не буде випускного класу, вже після початку навчального року.

В обласному управлінні освіти пропонують два виходи із ситуації: або обрати сімейну форму навчання, або довозити дітей до інших навчальних закладів.

Батьки ж зупинятись не збираються. Якщо на їхню проблему не звертатимуть увагу, то вийдуть всією школою на протест.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Миколаєві батьків змусили виплачувати кредит школи.

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