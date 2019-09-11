Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Моя Школа

"Забирайте документи!" На Тернопільщині 11-класникам виставили ультиматум

2.3т Читати матеріал російською

Одинадцятикласникам Вишгородоцької школи (Тернопільська область) повідомили, що вони не зможуть завершити навчання у стінах цього закладу, і сказали забрати документи.

Як повідомляється у сюжеті місцевого телеканалу Т1 новини, головна причина такого рішення – у випускному класі навчається менше п'яти дітей. Тому у Міністерстві освіти і науки вирішили його розформувати (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

До найближчої школи необхідно їхати польовою дорогою десять кілометрів. Батьки проти такого навчання. А психолог Ніна Собулевська пояснила, що зміна школи може спричинити депресію в дітей або погіршити успішність у навчанні.

Новини
"Не пустимо дітей до школи!" На Волині батьки влаштували страйк

"Документи ми не забираємо, бо не маємо змоги відвозити дитину до іншого навчального закладу. Якщо ми тут не закінчимо 11 класів, то можливе те, що моя дитина не здобуде повної загальної середньої освіти", – розповіли батьки одинадцятикласника Максима.

Директор Андрій Бойко зазначив, що дізнався про те, що в його школі не буде випускного класу, вже після початку навчального року.

Новини
В Україні понад півсотні аварійних шкіл: названо регіони-лідери

В обласному управлінні освіти пропонують два виходи із ситуації: або обрати сімейну форму навчання, або довозити дітей до інших навчальних закладів.

Батьки ж зупинятись не збираються. Якщо на їхню проблему не звертатимуть увагу, то вийдуть всією школою на протест.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Миколаєві батьків змусили виплачувати кредит школи.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Інциденти в школах" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Інциденти в школах
Місце
Україна Тернопіль
Тег
скандал в школе
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
10
4
Смішно
0
Цікаво
12
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Сидоров Иван
Сидоров Иван
И в чем проблема местной администрации выделить микроавтобус для двух рейсов в сутки? Ну а вообще - 10 км, полчаса на велосипеде. Для 16-ти летнего подростка - фигня. Можно даже с кем-нибудь на багажнике или раме:) Да и климат - не Норильск далеко
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Хоспадя да зачем украинцам образование да еще 11 классов ?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Keller Sandro
Keller Sandro
Bладимир Ильич, чтоб не быть таким бакланом как ты
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0