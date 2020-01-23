За вступ до вишу на бюджет – відпрацювати в селі: у МОН озвучили цікаву пропозицію

Міністерство освіти запланувало надати право абітурієнтам на першочергове зарахування до мистецьких вишів на бюджет, які погодяться відпрацювати не менше трьох років у сільській місцевості або селищі міського типу.

Відповідні зміни закладені в проєкті постанови Кабміну, яку оприлюднили до громадського обговорення, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

Слід зазначити, що наразі в Україні першочергово вступити на бюджет можна до медичного або педагогічного вишу. Тому до цього списку МОН вирішив додати ще й мистецькі заклади вищої освіти. Громадське обговорення проєкту триватиме до 4 лютого 2020 року.

"Прийняття проєкту постанови стане ефективним механізмом для задоволення потреб сіл, селищ або селищ міського типу у педагогічних, мистецьких та медичних кадрах", – йдеться в повідомленні.

За вступ на бюджет – відпрацювати в селі: у МОН озвучили пропозицію Народна правда

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Міносвіти призупинило видачу ліцензій вишам.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся