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За вступ до вишу на бюджет – відпрацювати в селі: у МОН озвучили цікаву пропозицію

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Міністерство освіти запланувало надати право абітурієнтам на першочергове зарахування до мистецьких вишів на бюджет, які погодяться відпрацювати не менше трьох років у сільській місцевості або селищі міського типу.

Відповідні зміни закладені в проєкті постанови Кабміну, яку оприлюднили до громадського обговорення, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

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Слід зазначити, що наразі в Україні першочергово вступити на бюджет можна до медичного або педагогічного вишу. Тому до цього списку МОН вирішив додати ще й мистецькі заклади вищої освіти. Громадське обговорення проєкту триватиме до 4 лютого 2020 року.

"Прийняття проєкту постанови стане ефективним механізмом для задоволення потреб сіл, селищ або селищ міського типу у педагогічних, мистецьких та медичних кадрах", – йдеться в повідомленні.

За вступ на бюджет – відпрацювати в селі: у МОН озвучили пропозицію

За вступ на бюджет – відпрацювати в селі: у МОН озвучили пропозицію

Народна правда

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Міносвіти призупинило видачу ліцензій вишам.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
Освіта в Україні
Місце
Україна
Теги
освіта університет Міністерство освіти України
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