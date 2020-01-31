За вступ – BMW: ректора українського вишу звинуватили в масштабних хабарах

Ректор одного з вишів Донецької області брав хабарі у вигляді елітних позашляховиків за зарахування іноземних студентів до навчального закладу.

Як повідомили в Офісі генерального прокурора, протягом 2018 року очільник вишу отримав від представника ТзОВ, яке займається організацією набору на навчання іноземних громадян, три автомобілі BMW вартістю понад 2,8 мільйона гривень, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

Крім того, ректор вишу вніс у щорічну декларацію неправдиву інформацію щодо отримання BMW X3 на підставі неіснуючого договору позики.

Наразі завершене досудове розслідування. Триває ознайомлення підозрюваного і його захисника з матеріалами. Згодом обвинувальний акт передадуть до суду для розгляду.

За вступ – BMW: ректор вишу на Донеччині "погорів" на хабарях

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в "ДНР" ректор вишу найняв кілера для керівництва "Міносвіти".

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