"За власні гроші": шестирічна зірка YouTube купила будинок за 8 мільйонів доларів

Корейська шестирічна блогерка під ніком Boram купила собі п'ятиповерховий будинок в центрі Сеула (Південна Корея) за понад 8 мільйонів доларів.
Як пише TheKoreaTimes, гроші дівчинка заробила завдяки своїм блогам на Youtube (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).
"Boram веде два канали. На першому – Boram Tube Vlog – 17,5 мільйона підписників, там вона публікує свої влоги. А на другому – Boram Tube ToyReview – 13,6 мільйонів шанувальників, на каналі виходять відеоогляди іграшок", – йдеться в повідомленні.
Дівчинку вважають однією з найвідоміших блогерів в Кореї. На своїх Youtube-майданчиках вона заробляє величезні гроші – 3,7 мільярда вон (понад 3 млн доларів) на місяць.
Наразі невідомо, з якою метою блогерка купила будівлю.
Блогерка Boram
TheKoreaTimes
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