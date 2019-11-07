За прогули школярів на батьків чекають штрафи: всі деталі

За тривалі прогули школи без поважних причин батьки дитини можуть заплатити до 1700 грн штрафу.

Як розповіла юрист Людмила Куса, у постанові Кабінету міністрів № 684 сказано, що при відсутності учнів на уроках протягом 10 робочих днів поспіль без поважних причин школа зобов'язана надати інформацію службі у справах дітей. Ті можуть повідомити поліцію, після чого батькам може загрожувати штраф, пише "Сьогодні".

Нацполіція і служба у справах дітей повинні провести перевірку. Після цього встановлюється наявність або відсутність в діях батьків дитини правопорушення, передбаченого ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення (ухилення батьків або осіб, які їх замінюють, від виконання передбачених законодавством обов'язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання неповнолітніх дітей).

Якщо органи Нацполіції встановлюють наявність правопорушення, то на батьків такої дитини складається адміністративний протокол, який направляється до суду для розгляду.

За прогули школярів на батьків чекають штрафи Судебно-юридическая газета

"Якщо судом буде установлено, що мало місце ухилення батьків від виконання передбачених законодавством обов'язків, що спричинило за собою пропуск дитиною занять в школі, суд може прийняти рішення про притягнення батьків до відповідальності", – пояснила Куса.

Вона додала, що за це правопорушення можна отримати попередження або штраф у розмірі від 850 грн до 1700 грн. Якщо ситуація повториться, то батькам загрожує штраф в розмірі від 1700 грн до 5100 грн.

"До серпня 2018 року штраф, який погрожував батькам, був від 17 до 51 грн. Слід зазначити, що нові норми законодавства діють вже два роки. А судова практика вже має прецеденти притягнення до відповідальності батьків за пропуск дітьми шкільних занять", – підсумувала Куса.

За прогули школярів на батьків чекають штрафи 06237.com.ua

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