Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Моя Школа

За годину – 1600 гривень! У Вінниці батьки поскаржились на побори в школі

304 Читати матеріал російською

У вінницькій школі №19 виник скандал, тому що батьків 1-А класу змушують платити 1600 гривень за годину в групі подовженого дня.

Відповідне звернення зі скаргами на те, що немає з ким залишати учнів після занять, вінничани написали заступниці мера Галині Якубович і пригрозили звернутись до Зеленського, якщо їх не почують, пише Вінницька Хвиля.

Новини
В Одесі батьків змушують здавати гроші на зарплату вчителям: розгорівся скандал

"На зборах батьки першокласників звернулися до дирекції школи створити групу подовженого дня, бо немає з ким залишати дітей. Їм відповів директор, що створити безкоштовну групу немає можливості, тільки платну за 1600 гривень в годину. При мінімальній зарплаті і 1600 гривень, вибачте, це що за тариф? Допоможіть батькам. Приїдьте в школу і подивіться. Якщо ні, то будемо звертатися до Зеленського", – йдеться у зверненні.

Якубович відповіла, що в школі № 19 передбачена тільки одна бюджетна група подовженого дня для 30 учнів початкової школи, до якої першочергово зараховують дітей соціально вразливих категорій.

Як висновок – батьки учнів 1-х класів спільно з адміністрацією закладу прийняли рішення щодо створення короткотривалої госпрозрахункової групи подовженого дня в межах співпраці із Центром позашкільної освіти.

Побори в школі

Побори в школі

Главком

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Полтаві батьки забили на сполох через дитсадок.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Інциденти в школах" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Інциденти в школах
Місце
Україна Вінниця
Теги
конфлікт в школі побори в школі скандал в школе
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы