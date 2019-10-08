За годину – 1600 гривень! У Вінниці батьки поскаржились на побори в школі

У вінницькій школі №19 виник скандал, тому що батьків 1-А класу змушують платити 1600 гривень за годину в групі подовженого дня.

Відповідне звернення зі скаргами на те, що немає з ким залишати учнів після занять, вінничани написали заступниці мера Галині Якубович і пригрозили звернутись до Зеленського, якщо їх не почують, пише Вінницька Хвиля.

"На зборах батьки першокласників звернулися до дирекції школи створити групу подовженого дня, бо немає з ким залишати дітей. Їм відповів директор, що створити безкоштовну групу немає можливості, тільки платну за 1600 гривень в годину. При мінімальній зарплаті і 1600 гривень, вибачте, це що за тариф? Допоможіть батькам. Приїдьте в школу і подивіться. Якщо ні, то будемо звертатися до Зеленського", – йдеться у зверненні.

Якубович відповіла, що в школі № 19 передбачена тільки одна бюджетна група подовженого дня для 30 учнів початкової школи, до якої першочергово зараховують дітей соціально вразливих категорій.

Як висновок – батьки учнів 1-х класів спільно з адміністрацією закладу прийняли рішення щодо створення короткотривалої госпрозрахункової групи подовженого дня в межах співпраці із Центром позашкільної освіти.

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