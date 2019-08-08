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З юристів – у зварювальники: абітурієнтам-2019 в Україні передбачили складне майбутнє

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Професія юриста, дуже популярна серед абітурієнтів 2019 року, є однією з найменш затребуваних на ринку праці України.

Молодий юрист може шукати роботу за своєю спеціальністю кілька років, попередила в ефірі ObozTV експерт з працевлаштування Тетяна Пашкіна.

Експерт нагадала, що на "Право" цього року було подано понад 65 000 заяв.

"З них юристами добре якщо третина хоче бути. І навіть ось ця третина не розуміє, що перші три роки для них – це рутинна і нудна робота, яка не дуже добре оплачується. Наприклад, перші два роки – виписувати довіреності в організації на 5 тисяч гривень (зарплати. – Ред.)", – розповіла Пашкіна.

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За її даними, на вакансії "юристів" і "директорів" приходить найбільше резюме, причому висока конкуренція на ці спеціальності фіксується останні 7 років.

"Якщо ми говоримо про вакансію (юриста. – Ред.), яка досить прийнятна по заробітній платі, то це може бути і 100, і 200 відгуків. Це означає, що у роботодавця хороший вибір – як мінімум, кількісно. А здобувач може шукати і рік, і два, і три", – зазначила вона.

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Як розповіла Пашкіна, у зв'язку з цим чимало молодих юристів в Україні після закінчення навчання змушені кардинально змінювати професію.

"Один з наших регіональних клієнтів у 2018 році працевлаштував двох юристів на зварювальників. Тому що хлопці шукали роботу рік. 5 тисяч гривень – це не та зарплата, заради якої вони платили 35 тисяч на рік, коли навчалися. А зварювальник – це 10 на старті. Підприємство навчає, видає уніформу, є можливість розвитку. І якщо люди хочуть створити сім'ю і мати якесь майбутнє... Вони пішли і змінили спеціальність", – резюмувала експерт.

Професія зварювальника більш затребувана, аніж професія юриста

Професія зварювальника більш затребувана, аніж професія юриста

project211365.tilda.ws

Раніше OBOZREVATEL писав про те, які професії майбутнього зможуть забезпечити хорошу кар'єру в найближчі 15-20 років як в Україні, так і в усьому світі.

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Теми
Робота в Україні Освіта в Україні Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Тетяна Пашкіна
Місце
Україна
Теги
робота освіта працевлаштування
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