З якими іменами діти мають найгіршу поведінку: британські вчителі склали списки

У Великобританії опитали батьків і вчителів і з'ясували, з якими іменами діти поводяться гірше за інших і доставляють найбільше проблем.

Як повідомляє Мел з посиланням на The Mirror, джерелами поганих новин для багатьох родичів і вихователів найчастіше стають власники імен Джек і Міа.

"Чверть учасників опитування заявила, що саме хлопчики на ім'я Джек з великою ймовірністю стануть джерелом неприємностей для оточуючих. Причому більше, ніж батьки, з цим твердженням згодні вчителі. Крім того, і батьки, і вчителі дуже низько оцінили розумові здібності цих дітей. А 96% учасників опитування сказали, що здатність до навчання школярів з цими іменами найнижча", – йдеться в повідомленні.

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У топ-5 імен з найгіршою поведінкою, крім Джека, увійшли: Гаррі, Чарлі, Олівер, Джордж. У п'ятірку дівочих імен, крім Мії, потрапили: Елла, Ізабелла, Амелія, Софія.

Найкраще, на думку учасників опитування, поводяться хлопчики з іменами: Артур, Ноа, Оскар, Мухаммед і Лео. Спокійніше всього вчителям і батькам з дівчатками, яких звуть: Айла, Ава, Грейс, Олівія і Емілі.

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