З вересня українські школярі зможуть навчатись вдома без поважних причин: у Міносвіти розповіли подробиці

З вересня 2019 року батьки школярів зможуть скористатися всіма видами індивідуальної форми навчання – сімейною освітою, екстернатом або педагогічним патронажем. Зарахування учня на домашнє навчання не потребуватиме додаткового погодження.

Як пише пресслужба Міністерства освіти та науки України, відповідні зміни до Положення, яке регулюватиме кожну з цих форм, набрали чинності 20 серпня.

"Відтепер батьки матимуть можливість обирати спосіб і форму навчання дитини, орієнтуючись на її потреби та хист. Вони також зможуть брати участь у формуванні навчального плану або програми розвитку, якщо йдеться про дитину з особливими освітніми потребами", – зазначила міністр освіти і науки Лілія Гриневич.

Раніше дитина могла навчатися на індивідуальній формі виключно за наявності поважних причин. Дозвіл на таке навчання обов’язково мало надати місцеве управління освіти. Відтепер зарахування (переведення) учня на будь-яку з індивідуальних форм не потребує додаткового погодження.

Домашнє навчання Українська правда. Життя

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