"Не мовчіть!" Популярна українська реперка звернулася до школярів

Українська хіп-хоп-виконавиця Альона Савраненко, відома під псевдонімом ALYONA ALYONA, закликала школярів не боятись і не соромитись, а відкрито говорити про булінг у навчальних закладах і не замовчувати подібні випадки.
Як написала співачка в Instagram, у шкільні роки над нею насміхалися однокласники через надмірну вагу (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).
"У мої роки початкової школи до нас з великих мiст приїздили фотографи з костюмами для перевдягання у рiзних персонажiв – графинь, принцес, снiжних королев тощо. В актовій залi 1-2 рази на рік збирався потiк дiтей – а, б, в класи одного року і по черзi фотографувалися. Цi костюми нiколи на мене не налазили", – розповіла Alyonа Alyona.
Школярі насміхалися з неї і ображали.
"Шо, жируха, не влазиш?", "Альона, а що, костюм мачухи для тебе не привезли?", "ти ж тiльки не мiряй, бо костюм репне i нам нi в чому буде фоткатися", – такі фрази неодноразово чула реперка від однокласників.
За словами Альони, було морально важко таке витримувати і такі моменти назавжди залишаються в пам'яті.
"Але, я та, ким я є. Тепер я сміливо можу ділитися такими історіями і відкрито говорити про це. Треба залишатися самим собою і рухатись до своєї мети. Якщо ви маєте такі історії, говоріть про це! Тема "хейтерства" має бути відкритою!" – закликала реперка.
Alyona Alyona
Instagram Alyona Alyona
НУ ШО, ЖИРУХА... ⠀ У нашому житті є моменти, які ніколи не забуваються та залишаються у пам‘яті. ⠀ В мої роки початкової школи до нас з великих мiст приїздили фотографи з костюмами для перевдягання у рiзних персонажiв — графинь, принцес, снiжних королев тощо. ⠀ Це вiдбувалося 1-2 рази на рiк. В актовій залi збирався потiк дiтей — а, б, в класи одного року і почерзi фотографувалися. Так от. Цi костюми нiколи на мене не налазили. Залишити мене саму в класi не могли, тому я сидiла в залi i чекала, поки всiх сфотографують. I весь цей час з мене всi сміялися i говорили купу образливих слiв, типу "шо, жируха, не влазиш?", "ти ж тiльки не мiряй, бо костюм репне i нам нi в чому буде фоткатися", "Альона, а що, костюм мачухи для тебе не привезли?" і тд. ⠀ Це були морально тяжкi пару годин, які повторювались кожен рік. ⠀ Такі моменти не викинеш з пам‘яті. АЛЕ, я та, ким я є. Тепер я сміливо можу ділитися такими історіями і відкрито говорити про це. Не треба боятися, не треба соромитись. Треба залишатися самим собою і рухатись до своєї мети. ⠀ Якщо ви маєте такі історії, говоріть про це! Тема "хейтерства" має бути відкритою! ⠀ Дякую @aleksey_durnev, що надихнув на відвертість. ⠀ Говоріть про це з хештегом #refreshconfidence #освіживпевненість
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