"Не мовчіть!" Популярна українська реперка звернулася до школярів

Українська хіп-хоп-виконавиця Альона Савраненко, відома під псевдонімом ALYONA ALYONA, закликала школярів не боятись і не соромитись, а відкрито говорити про булінг у навчальних закладах і не замовчувати подібні випадки.

Як написала співачка в Instagram, у шкільні роки над нею насміхалися однокласники через надмірну вагу (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

"У мої роки початкової школи до нас з великих мiст приїздили фотографи з костюмами для перевдягання у рiзних персонажiв – графинь, принцес, снiжних королев тощо. В актовій залi 1-2 рази на рік збирався потiк дiтей – а, б, в класи одного року і по черзi фотографувалися. Цi костюми нiколи на мене не налазили", – розповіла Alyonа Alyona.

Школярі насміхалися з неї і ображали.

"Шо, жируха, не влазиш?", "Альона, а що, костюм мачухи для тебе не привезли?", "ти ж тiльки не мiряй, бо костюм репне i нам нi в чому буде фоткатися", – такі фрази неодноразово чула реперка від однокласників.

За словами Альони, було морально важко таке витримувати і такі моменти назавжди залишаються в пам'яті.

"Але, я та, ким я є. Тепер я сміливо можу ділитися такими історіями і відкрито говорити про це. Треба залишатися самим собою і рухатись до своєї мети. Якщо ви маєте такі історії, говоріть про це! Тема "хейтерства" має бути відкритою!" – закликала реперка.

Alyona Alyona Instagram Alyona Alyona

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