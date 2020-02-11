З інтернетом і без туалетів на вулиці: уряд виділить 7,5 млрд грн на школи України

Уряд виділить в 2020 році 7,5 млрд гривень на НУШ та реконструкцію опорних шкіл, щоб ефективніше розвивати освітню інфраструктуру.

Як повідомила міністерка освіти Ганна Новосад, ця сума вдвічі перевищує субвенцію за 2019 рік, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на пресслужбу Кабміна.

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"На Сумщині більше немає вбиралень на вулиці, усі кошти на Нову українську школу, проведення інтернету, закупівлю комп’ютерів, природничо-математичних кабінетів та української мови використано в максимальному обсязі – це результат, до якого мають прагнути інші регіони", – підкреслила Новосад.

За її словами, у 2020 році вперше запланували цільову субвенцію для розвитку опорних шкіл – 3,5 млрд грн. Також у Міносвіти запланували, щоб кожного року ця субвенція тільки зростала, і діти в сільській місцевості могли отримувати кращу якість освіти.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Новосад розповіла, які сільські школи не закриють в Україні.

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