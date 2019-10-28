"З дітьми треба говорити!" Найкраща вчителька світу звернулася до колег

Переможниця премії Global Teacher Prize 2017 Меґґі Макдонелл з Канади закликала педагогів вчити дітей, як давати раду з їхніми власними емоціями, та розповіла, як боротися з вигоранням вчителів.

Як розповіла освітянка в інтерв'ю BBC News Україна, вона викладала у селищі інуїтів на півночі Канади. Усі травми, які пережив цей народ, пройшли через покоління, залишились і проявились у житті теперішньої молоді.

"Мої учні відчували себе знеціненими, бо їхня неймовірно багата традиційна культура була знецінена. Вони були свідками і жертвами домашнього насилля, мали залежності, жили у жахливих умовах і крали. Всі ці проблеми проявлялись у школі – діти пропускали уроки, хтось був агресивним", – розповіла Макдонелл.

За її словами, в такі моменти важливо дати дитині час зробити паузу, створити для неї безпечний простір. Після цього важливими будуть питання до школяра: "Як ти зараз почуваєшся, що з тобою сьогодні сталося, що сталося вчора? Чи хочеш ти поговорити про щось?".

"З дітьми варто говорити і їх варто вчити, як давати раду з їхніми власними емоціями. Якщо в момент кризи я розповідатиму дітям про єгипетські піраміди, вони нічого не запам'ятають. Мозок просто не готовий сприймати нову інформацію. Я завжди кажу – ми не вчимо математику, ми вчимо дітей. Ми маємо знати, у якому стані діти заходять до класу, щоб знати з чого починати цей день, цей урок", – додала найкраща вчителька світу.

Селище Саллуїт, де Меґґі Макдонелл шість років вчителювала у місцевій школі BBC

На її думку, вчителю важливо знайти спосіб допомогти дітям заспокоїтись, відчути себе у безпеці. І тільки після цього учні знову будуть здатні вчитися.

Також Макдонелл навела приклад, як серед її учнів були крадії велосипедів, які потім стали ремонтувати їх. Вчителька допомогла знайти їм майстра, який навчив їх лагодити велосипеди. Вона вважає, що не потрібно вирішувати постійно кризи, можна сконцентруватися на чомусь новому, наприклад, на бажаннях учнів. Це може створити нові можливості.

Меґґі Макдонелл під премії Global Teacher Prize 2017 5 канал

Найкраща вчителька у світі зазначила, що освітянам важливо дбати про себе, про своє самопочуття і здоров'я, щоб не вигорати. Адже педагоги є одними з головних людей, до кого можуть звернутися діти за допомогою.

"Тут питання також полягає у системному підході з боку адміністрації школи, держави. Чи достатньо вчителі мають часу для підготовки до уроків, чи не беруть вони занадто багато на себе, чи мають вони час на відпочинок? Це ті питання, які варто ставити вголос", – додала Макдонелл.

Меґґі Макдонелл BBC

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