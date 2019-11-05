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З дірками і пічним опаленням: на Прикарпатті забили на сполох через аварійну школу

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У селі Небилів на Прикарпатті діти навчаються в школі з дірками у фундаменті та фасадом, з якого сиплеться штукатурка, а всередині пічне опалення.

Вчитися у таких умовах складно, адже в будь-який момент будівля може обвалитися, йдеться в сюжеті "Факти. ICTV" (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

У школі навчається понад 500 учнів. Проте три корпуси можуть вмістити тільки 200 школярів.

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Туалети на вулиці, а поряд – цвинтар: у селі на Закарпатті діти 30 років не можуть дочекатися нової школи

Взимку тепло від грубок вивітрюється вже до третього уроку. У 2019 році в старій хатині замінили дах і провели електричну систему опалення, але запустити її не можуть. Тут займаються учні молодших класів і групи продовженого дня. Будівлі 70 років. Капітальних ремонтів ніколи не робили. Тому потрібно будувати нове приміщення, бо старе довго не витримає.

"Через сніг стеля затікала і відпадала. Опалюємо у класах дровами. А тепло від грубок вивітрюється вже до третього уроку", – розповіли вчительки початкових класів.

В управлінні освіти обіцяють до старого корпусу підключити електрокотельню, провести воду й облаштувати теплі туалети. На решту грошей не вистачає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Волині школярі відмовилися від навчання.

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Тема
Інциденти в школах
Місце
Україна Івано-Франківськ
Теги
конфлікт в школі скандал в школе
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