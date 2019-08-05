З чоловіком під руку: на Закарпатті дівчина здавала екзамен одразу після весілля. Відео

На вступний іспит до Мукачівського державного університету (Закарпатська область) абітурієнтка прийшла одразу після весілля.

На екзамен дівчина прийшла разом з чоловіком та у весільній сукні, пише Mukachevo.net з посиланням на сайт університету (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Як пояснила дівчина, дата екзамену та одруження співпали, тому довелось завітати до університету в такому вигляді", – йдеться в повідомленні.

Проте користувачі мережі негативно відреагували на такий вчинок.

"Розумна людина того цирку не влаштувала б,

Ну так є ще і перездача, якщо щось, а це вже дійсно цирк", – вважають користувачі.

Коментарі під новиною на mukachevo.net Скріншот

Абітурієнтка здавала екзамен у весільній сукні Mukachevo.net

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