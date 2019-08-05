Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Новини Моя Школа

З чоловіком під руку: на Закарпатті дівчина здавала екзамен одразу після весілля. Відео

814 Читати матеріал російською

На вступний іспит до Мукачівського державного університету (Закарпатська область) абітурієнтка прийшла одразу після весілля.

На екзамен дівчина прийшла разом з чоловіком та у весільній сукні, пише Mukachevo.net з посиланням на сайт університету (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

Новини
Російська школярка народила дитину у 13 років: зворушлива історія

"Як пояснила дівчина, дата екзамену та одруження співпали, тому довелось завітати до університету в такому вигляді", – йдеться в повідомленні.

Проте користувачі мережі негативно відреагували на такий вчинок.

"Розумна людина того цирку не влаштувала б,

Ну так є ще і перездача, якщо щось, а це вже дійсно цирк", – вважають користувачі.

Коментарі під новиною на mukachevo.net

Коментарі під новиною на mukachevo.net

Скріншот

Абітурієнтка здавала екзамен у весільній сукні

Абітурієнтка здавала екзамен у весільній сукні

Mukachevo.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Британії 7-річний хлопчик став зіркою після зворушливої промови на весіллі матері.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Місце
Україна Ужгород
Теги
весілля університет
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
2
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані