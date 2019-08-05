З чоловіком під руку: на Закарпатті дівчина здавала екзамен одразу після весілля. Відео

На вступний іспит до Мукачівського державного університету (Закарпатська область) абітурієнтка прийшла одразу після весілля.
На екзамен дівчина прийшла разом з чоловіком та у весільній сукні, пише Mukachevo.net з посиланням на сайт університету (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).
"Як пояснила дівчина, дата екзамену та одруження співпали, тому довелось завітати до університету в такому вигляді", – йдеться в повідомленні.
Проте користувачі мережі негативно відреагували на такий вчинок.
"Розумна людина того цирку не влаштувала б,
Ну так є ще і перездача, якщо щось, а це вже дійсно цирк", – вважають користувачі.
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Скріншот
Абітурієнтка здавала екзамен у весільній сукні
Mukachevo.net
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