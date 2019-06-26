У Києві з'являться нові учнівські проїзні: як вони виглядають. фото

З 1 листопада для школярів Києва введуть єдиний електронний учнівський квиток-картку, з яким вони зможуть безкоштовно їздити в громадському транспорті.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив депутат Київської міської ради Олександр Гончаров. Так, з 10 липня в персональному кабінеті киянина КМДА (Київська міська державна адміністрація) батьки зможуть замовити учнівський квиток для своєї дитини (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

Мешканці Києва, які не мають облікового запису Kyiv ID, можуть створити його за посиланням.

"Зараз оголошено тендер на виготовлення електронного квитка для учня установи загальної середньої освіти. Кінцевий термін подачі заявок – 26 червня. Аукціон відбудеться 1 серпня", – зазначив Гончаров.

Електронний квиток Facebook Олександра Гончарова

Згідно з тендерною документацією, учнівський квиток виглядатиме, як банківська картка з персональними даними школяра. За необхідності їх можуть зробити зі шрифтом Брайля. За словами депутата, додатково на картці можуть бути вмонтовані чіп-модулі, які вказуватимуть на використання квитка в інших системах електронного обліку.

Електронний квиток Facebook Олександра Гончарова

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство освіти і науки на своєму сайті починає тестування електронних кабінетів. Потренуватися подавати заяви до ВНЗ і створити свій особистий кабінет кожен бажаючий зможе з 25 по 26 червня з 11 до 17 годин.

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