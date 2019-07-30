Юристи чи фізики: стало відомо, яких фахівців потребує український ринок праці

Найбільше українському ринку праці потрібно спеціалістів у сфері ІТ, фахівців аграрного сектору та інженерів. А прикладні спеціальності можуть продукувати для України додатковий ВВП.

Як пише Експрес, комп’ютерникам-початківцям готові платити 500-1000 доларів, а програмістам з досвідом – 2-3 тисячі доларів.

Оплата праці комбайнера – від 1000 доларів на місяць. Інженерам платять від 15 до 25 тисяч гривень.

Проте, як і попередні роки, найпопулярнішими спеціальностями серед абітурієнтів залишаються "право" – понад 77,5 тисячі заяв, "філологія" – 66 тисяч, "менеджмент" – понад 51 тисяча та "середня освіта" – 46 тисяч заяв. А фізика і математика залишаються непопулярними.

Володимир Бахрушин, головний експерт групи "Освіта", "Реанімаційного пакета реформ", зазначив, що матеріальна база у школах, яка мала би зацікавити молодих людей наукою, геть застаріла.

"На жаль, потрібен час, аби підвищити престижність цих дисциплін. От, до прикладу, у США у 12 університетах діє курс “Фізика для майбутніх президентів”. Адже там її не сприймають як зазубрювання формул чи вивчення законів. Там фізика – дисципліна, яка вчить творити, мислити", – додав Бахрушин.

Освітній експерт Андрій Черних розповів, що вступники хочуть стати юристами та менеджерами, бо вважають ці спеціальності популярними. А згодом гадають, що зможуть отримувати високу зарплату. Проте така кількість правників для ринку праці надмірна.

Працівники Український тиждень

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські вступники можуть потрапити на вакантні бюджетні місця у вишах.

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