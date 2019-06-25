Юна емігрантка з України створила ДНК-робота для боротьби зі страшними хворобами

17-річна уродженка України Софія Лисенко створила капсулу-робота, розміром із ДНК, що може доставляти ліки до уражених хворобами Альцгеймера і Паркінсона клітин мозку.

Як розповідається в сюжеті Голосу Америки, дівчині було 3,5 року, коли батьки залишили Львів та емігрували до США (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

Софія Лисенко – учениця 11-го класу із Пенсильванії. Наукою цікавиться з дитинства. Два роки тому українка захопилася ідеєю – підвищити проникнення ліків до людського мозку.

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"Проблема полягає в тому, що навколо мозку є захисний шар – гематоенцефалічний бар'єр. Він дуже важливий, захищає мозок від вірусів, патогенів, але, коли ми, наприклад, намагаємося доставити до мозку ліки, часто цей бар’єр їх не пропускає", – йдеться в сюжеті.

За допомогою знань з біології, комп’ютерного програмування, хімії, фізики і математики, дівчина придумала капсулу-робота, розміром із ДНК, що може дістатися мозку. Свій проект школярка презентувала на престижному конкурсі Google Science Fair, у якому здобула перемогу на регіональному рівні.

Капсула-робот зі структурою ДНК Голос Америки

"Робот, у вигляді ДНК в тілі людини зможе виконувати комп’ютерні обчислення і програмування, і знатиме, куди йому потрібно потрапити", – розповіла Лисенко.

Директор Школи старших класів Анджело Берріос зазначив, що дітей із родин іммігрантів стимулює до успіху ідея американської мрії. Очільник навчального закладу захоплений батьками Софії, які не шкодують для освіти дитини ні часу, ні коштів.

"Ми зустрічалися з її батьками, вони чудові, багато вкладають в освіту своєї доньки. Дівчинка і в шаховому клубі, і в оркестрі, вона використовує кожний освітній гурток, який тут є", – розповідає директор.

Софія Лисенко у школі Абінгтон, штат Пенсильванія Голос Америки

Софія Лисенко з батьками Голос Америки

Школярка стверджує, що проживаючи в Україні, вона б також займалася наукою. Проте їй би бракувало можливості спілкуватися і радитися з професорами усього світу.

Нині Лисенко разом із іншими молодими науковцями складають алгоритм програми, який зможе розпізнавати церебральний параліч у немовлят на основі рухів, міміки та жестів.

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