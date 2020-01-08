YouTube ввів серйозні заборони для дитячих відео: названо причину

Власники відеохостингу YouTube ввели заборону на коментарі під відео, які призначені для дітей, а також на використання способів підвищення кількості переглядів, включаючи спливаючі пропозиції інших роликів.

Компанія опублікувала відео з поясненнями про нововведення. У ньому йдеться про те, що відключаються також такі функції як персоналізована реклама та живий чат, пише Моя Школа OBOZREVATEL (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

Зміни запровадили після того, як США звинуватили відехостинг у порушенні закону про захист конфіденційність дітей в інтернеті. На думку американської влади, компанія збирала персональні дані дітей, на основі яких для них відбирали рекламні оголошення. У вересні 2019 року YouTube заплатив штраф у 170 млн доларів і погодився позначати дитячий контент.

Також однією з причин нововведень є те, що майже рік тому YouTube-блогер Метт Вотсон виявив існування на платформі "мережі педофілів". У коментарях до відео вони зазначали час, коли діти приймали "пози із сексуальним підтекстом" або оголювали частини свого тіла. Зокрема це могли бути кадри занять гімнастикою, йогою або плаванням. Деякі великі компанії після скандалу припинили показ реклами на YouTube.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у школах Львова ввели серйозну заборону для учнів.

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