Яку їжу готувати дитині з собою до школи: ідеї

Для дитини в школу варто готувати таку їжу, для якої не доведеться носити зайвий посуд, а їсти можна було швидко і при будь-яких умовах, навіть на ходу.

Слід також зауважити, що їжа має бути здоровою та ситною одночасно. Тому для шкільного обіду цілком можуть підійти сендвічі, роли або кекси, пише ВСВІТІ.

Так, є декілька ідей приготування сендвічів, для яких краще обрати хліб із борошна твердих сортів:

Солодкий: Для змазування зійде мед, арахісова паста чи фінікова. Зверху кладемо сезонні фрукти, які є в наявності, горішки, сухофрукти, можна додати банан. Чудове поєднання обіду і десерту.

Їжа для школярів Добрий лікар

Солоний: Для змазування взяти авокадо, перетерті в’ялені томати або домашній сир із сіллю та зеленню. Для начинки підійде куряча грудка, листя салату, свіжий огірок. Можна також додати підсмажені горішки.

Незвичайний: Можна зацікавити дитину сендвічем із поєднанням солодких та солоних продуктів. Наприклад, для змазування використати авокадо й додати рукколу, твердий сир, полуницю та горіхи. Полуницю можна замінити іншими ягодами або грушею.

Якщо батьки вирішать готувати ролл, то в нього можна покласти всі ті ж компоненти, що і у сендвіч. Для основи береться тонкий лаваш і якщо щільно його завернути, туди можна покласти повноцінний обід. Наприклад:

Варіант 1: Порцію домашнього сиру змішати із сіллю та зеленню, стиглими помідорами і шматочками смажених грибів.

Варіант 2: Приготувати яєчню із гречкою або рисом та всередині, порізати її на шматочки, змішати із огірками та помідорами та завернути в лаваш.

Варіант 3: Овочеве пюре, шматочки відвареної курки, горішки та авокадо. Пюре можна зробити із відвареної моркви, гарбуза, картоплі чи будь якого іншого продукту схожого за консистенцією.

Варто враховувати, що соуси не мають бути надто рідкими, щоб ролл не почав розклеюватись та протікати в сумці.

Ще один варіант – кекси. Рецептів є безліч:

Варіант 1: 300г домашнього сиру, 1 яйце, 3ст.л борошна, сіль та пучок кропу. Одна відварена куряча грудка. Все окрім грудки змішати та залити у формочки для кексів. Грудку порізати на великі кубики та покласти по одному в середину кожної формочки. Запікати кекси протягом близько 20 хвилин, при температурі 180 градусів.

Варіант 2: 300г рису відвареного, 1 яйце, 50г натертого твердого сиру, 50г шпинату та спеції за смаком. Шпинат викласти на дно формочок та трішки додати в начинку. Начинку змішати із сиру, рису та яйця і заправити спеціями. Запікати так само, як у попередньому варіанті.

Варіант 3: 2 яйця, 3ст.л консервованої кукурудзи, 50г маслин без кісточки, 3ст.л борошна, 10г кунжуту та 1 відварена куряча грудка. Змішати все, окрім грудки та кунжуту в тісто і розлити по формочках, Грудку порізати та викласти зверху на тісто і густо присипати кунжутом. Запікати так само, як попередньому варіанті.

Завдяки силіконовим формочкам для випікання можна не використовувати рослинну олію, а значить обід буде значно кориснішим.

Їжа Tochka.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, опубліковано поради, як мотивувати школяра правильно харчуватись.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!