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Який одяг купувати дитині для школи: поради

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З 1 вересня 2019 року обов'язкова форма для учнів українських шкіл скасована президентом Володимиром Зеленським. Тому багато батьків напередодні нового навчального року задаються питанням, а в чому ж тоді дітям варто ходити до школи.

Facebook-спільнота "Батьки SOS" на такий випадок підготувала корисну інфографіку, пише УП.Життя (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

Так, одяг для школи насамперед має бути чистим, охайним, без двозначних принтів і дискримінаційних написів. Сорочки, футболки та блузи мають бути непрозорі і закривати плечі. Штани та шорти повинні прикривати живіт і поперек.

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Довжину суконь, шортів та спідниць краще обирати не коротку. Спортивну форму варто одягати тільки для спортивних занять, а в приміщенні не носити головні убори. Від пляжного одягу слід відмовитись.

Взуття має бути сезонним, зручним, комфортним, з підборами не вищими 3 см. Прикраси краще обирати невеликих розмірів, які не будуть заважати дитині.

"Ми проаналізували, які обмеження щодо шкільного одягу є в інших країнах, порадилися з освітянами і батьками. Це максимум обмежень, яких можна порадити дотримуватись дітям у школі", – зазначила адміністратор групи Олена Бондаренко.

Одяг для школярів

Одяг для школярів

"Батьки SOS"

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Рівному хочуть залишити шкільну форму для дітей.

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Тема
школа
Місце
Україна
Теги
школа діти
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