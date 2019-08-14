Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Новини Моя Школа

Яких репетиторів наймають частіше: названі топ-5 популярних дисциплін в Україні

1.2т Читати матеріал російською

В Україні останні три роки найчастіше наймають репетиторів з математики, англійської та української мов.

Як пише УП.Життя, такий перелік зумовлений особливостями освітнього процесу в Україні. Наймають репетиторів з предметів, які необхідні для здачі ЗНО та вступу до університету (щоб переглянути інфографіку, доскрольте до кінця сторінки).

Також батьки шукають приватних викладачів через "перевантаженість" дітей у молодшій школі, яку міністр освіти Лілія Гриневич пояснює як наслідок 11-річної шкільної освіти.

Новини
"Репетиторство має бути!" Ексглава УЦОЯО різко відповів Гриневич на гучну заяву

Останні три роки ТОП-5 позицій у списку популярних послуг стабільно утримують:

  • англійська мова,

  • математика,

  • українська мова,

  • німецька мова,

  • індивідуальні заняття з дітьми за програмою молодшої школи.

Новини
"Вчитель не може бути репетитором": Гриневич виступила проти приватних уроків

"До списку популярних для індивідуальних занять предметів із досить високими позиціями входить польська мова. Польську найчастіше вивчали для проходження співбесіди в посольстві та для виїзду на навчання до університетів Польщі", – йдеться в повідомленні.

Популярні дисципліни

Популярні дисципліни

УП.Життя

Як повідомляв OBOZREVATEL, експерти розповіли, як врегулювати репетиторство в Україні.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Освіта в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Освіта в Україні
Місце
Україна
Теги
освіта діти
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані