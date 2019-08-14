Яких репетиторів наймають частіше: названі топ-5 популярних дисциплін в Україні

В Україні останні три роки найчастіше наймають репетиторів з математики, англійської та української мов.

Як пише УП.Життя, такий перелік зумовлений особливостями освітнього процесу в Україні. Наймають репетиторів з предметів, які необхідні для здачі ЗНО та вступу до університету (щоб переглянути інфографіку, доскрольте до кінця сторінки).

Також батьки шукають приватних викладачів через "перевантаженість" дітей у молодшій школі, яку міністр освіти Лілія Гриневич пояснює як наслідок 11-річної шкільної освіти.

Останні три роки ТОП-5 позицій у списку популярних послуг стабільно утримують:

англійська мова,

математика,

українська мова,

німецька мова,

індивідуальні заняття з дітьми за програмою молодшої школи.

"До списку популярних для індивідуальних занять предметів із досить високими позиціями входить польська мова. Польську найчастіше вивчали для проходження співбесіди в посольстві та для виїзду на навчання до університетів Польщі", – йдеться в повідомленні.

Популярні дисципліни УП.Життя

Як повідомляв OBOZREVATEL, експерти розповіли, як врегулювати репетиторство в Україні.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!