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Які запитання про школу поставити дитині замість банального "як справи?"

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Коли в дітей літній режим змінюється на зимовий, вони відчувають стрес. А на фоні нудної школи дітям важко відповісти щось зрозуміле на банальні питання батьків "як справи в школі?".

У відповідь мати чи батько отримає кам'яне мовчання або байдуже знизування плечима. Тому батькам потрібно правильні запитання, які допоможуть малюкові розкрити свої страхи і радості, а не бурчати чергове "нормально", пише Мама.ru.

Далі наводяться запитання про школу, відповіді на які батьки отримають найімовірніше:

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  1. Скажи, який урок був найцікавішим сьогодні? Чому?

  2. Яке найдивніше слово ти сьогодні дізнався?

  3. Що хорошого сталося з тобою сьогодні? А що поганого?

  4. З ким би ти хотів сидіти в класі? Чому?

  5. А з ким би не хотів сидіти б ні за яких обставин? Чому?

  6. Кого з однокласників ти б покликав на день народження? Чому?

  7. Як думаєш, якби я зустріла твого класного керівника, що б він мені про тебе розповів? Чому ти так вважаєш?

  8. З ким із дітей ніхто не грає? Чому?

  9. Що нового ти сьогодні дізнався?

  10. Ти допоміг комусь сьогодні? Як?

  11. А тобі допомагали? Хто?

  12. Якби ти був учителем, який би предмет ти вибрав?

  13. Якби ти опинився на безлюдному острові, з ким із класу ти б хотів там виявитися?

  14. Яке слово вчителька сьогодні вимовляла найчастіше?

  15. А сталося сьогодні щось смішне? А сумне?

  16. Що було на обід?

  17. Як ти думаєш, яких знань або навичок тобі не вистачає в школі?

  18. Які уроки ти б додав до розкладу? А які прибрав би зовсім?

  19. Чим займалися на перерві?

  20. В які ігри грають твої однокласники?

  21. Про що ви говорите на перервах?

  22. Якби ти був діджеєм на шкільній дискотеці, які б треки ти поставив?

  23. Що потрібно поліпшити в твоїй школі? Що в ній зроблено погано?

Шкільний стрес

Шкільний стрес

ТСН

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Теми
школа Батьки і діти
Теги
школа діти
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