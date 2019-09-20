Які запитання про школу поставити дитині замість банального "як справи?"

Коли в дітей літній режим змінюється на зимовий, вони відчувають стрес. А на фоні нудної школи дітям важко відповісти щось зрозуміле на банальні питання батьків "як справи в школі?".
У відповідь мати чи батько отримає кам'яне мовчання або байдуже знизування плечима. Тому батькам потрібно правильні запитання, які допоможуть малюкові розкрити свої страхи і радості, а не бурчати чергове "нормально", пише Мама.ru.
Далі наводяться запитання про школу, відповіді на які батьки отримають найімовірніше:
Скажи, який урок був найцікавішим сьогодні? Чому?
Яке найдивніше слово ти сьогодні дізнався?
Що хорошого сталося з тобою сьогодні? А що поганого?
З ким би ти хотів сидіти в класі? Чому?
А з ким би не хотів сидіти б ні за яких обставин? Чому?
Кого з однокласників ти б покликав на день народження? Чому?
Як думаєш, якби я зустріла твого класного керівника, що б він мені про тебе розповів? Чому ти так вважаєш?
З ким із дітей ніхто не грає? Чому?
Що нового ти сьогодні дізнався?
Ти допоміг комусь сьогодні? Як?
А тобі допомагали? Хто?
Якби ти був учителем, який би предмет ти вибрав?
Якби ти опинився на безлюдному острові, з ким із класу ти б хотів там виявитися?
Яке слово вчителька сьогодні вимовляла найчастіше?
А сталося сьогодні щось смішне? А сумне?
Що було на обід?
Як ти думаєш, яких знань або навичок тобі не вистачає в школі?
Які уроки ти б додав до розкладу? А які прибрав би зовсім?
Чим займалися на перерві?
В які ігри грають твої однокласники?
Про що ви говорите на перервах?
Якби ти був діджеєм на шкільній дискотеці, які б треки ти поставив?
Що потрібно поліпшити в твоїй школі? Що в ній зроблено погано?
Шкільний стрес
ТСН
Як повідомляв OBOZREVATEL, психологи порадили, як навчити школярів фінансової грамотності.
Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся
Читайте всі новини по темі "школа" на сайті "OBOZREVATEL".