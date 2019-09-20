Які запитання про школу поставити дитині замість банального "як справи?"

Коли в дітей літній режим змінюється на зимовий, вони відчувають стрес. А на фоні нудної школи дітям важко відповісти щось зрозуміле на банальні питання батьків "як справи в школі?".

У відповідь мати чи батько отримає кам'яне мовчання або байдуже знизування плечима. Тому батькам потрібно правильні запитання, які допоможуть малюкові розкрити свої страхи і радості, а не бурчати чергове "нормально", пише Мама.ru.

Далі наводяться запитання про школу, відповіді на які батьки отримають найімовірніше:

Скажи, який урок був найцікавішим сьогодні? Чому? Яке найдивніше слово ти сьогодні дізнався? Що хорошого сталося з тобою сьогодні? А що поганого? З ким би ти хотів сидіти в класі? Чому? А з ким би не хотів сидіти б ні за яких обставин? Чому? Кого з однокласників ти б покликав на день народження? Чому? Як думаєш, якби я зустріла твого класного керівника, що б він мені про тебе розповів? Чому ти так вважаєш? З ким із дітей ніхто не грає? Чому? Що нового ти сьогодні дізнався? Ти допоміг комусь сьогодні? Як? А тобі допомагали? Хто? Якби ти був учителем, який би предмет ти вибрав? Якби ти опинився на безлюдному острові, з ким із класу ти б хотів там виявитися? Яке слово вчителька сьогодні вимовляла найчастіше? А сталося сьогодні щось смішне? А сумне? Що було на обід? Як ти думаєш, яких знань або навичок тобі не вистачає в школі? Які уроки ти б додав до розкладу? А які прибрав би зовсім? Чим займалися на перерві? В які ігри грають твої однокласники? Про що ви говорите на перервах? Якби ти був діджеєм на шкільній дискотеці, які б треки ти поставив? Що потрібно поліпшити в твоїй школі? Що в ній зроблено погано?

Шкільний стрес ТСН

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