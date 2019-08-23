Які університети випускають найбільше у світі багатіїв: список

За даними рейтингу США Wealth-X, найбільшу кількість багатих студентів випускає Гарвардський університет.

Як наголошують, кількість випускників Гарварду, яких вважають дуже заможними, перевищує 13 тисяч осіб. На другому місці рейтингу Стенфордський університет, на третьому – Університет Пенсильванії, пише Освіторія з посиланням на moneyinc.

"Гарвард значно випереджає інші виші за кількістю випускників із надвисоким рівнем доходів. Майже 80% з них власноруч створили свої статки", – йдеться в повідомленні.

Ці три університети також займають перші місця в світовому рейтингу. Зазначається, що до нього увійшли тільки три вищі навчальні заклади за межами Сполучених Штатів – британські Кембриджський і Оксфордський університети, а також французька бізнес-школа INSEAD.

Випускники Пропозиція

Як повідомляв OBOZREVATEL, у школах і вишах України вивчатимуть іврит, а в Ізраїлі – українську мову.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!