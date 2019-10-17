Які штрафи загрожують батькам школярів: усі нюанси

В Україні батьки школярів можуть заплатити штраф за систематичні пропуски шкільних занять своїх дітей.

Як йдеться в постанові Кабінету міністрів № 684, коли дитина систематично пропускає заняття без поважної причини, а навчальний заклад не має інформації про те, де вона знаходиться, то за законом батьків можна притягнути до адміністративної відповідальності, пише РБК-Україна.

Поважною причиною для відсутності дитини в школі є хвороба, відпочинок з батьками або інші сімейні обставини. Один з батьків зобов'язаний повідомити шкільну установу про те, що дитина буде відсутня і надати письмову заяву.

Якщо учень не відвідував уроки з причини хвороби та звертався до лікаря – то доказом може стати медична довідка. Якщо ж такої немає – то потрібно заяву від батька або матері про те, що у відповідний період дитина перебувала вдома під їх наглядом.

"Такі справи розглядають на засіданнях суду. У перший раз суд може призначити попередження або штраф у розмірі від 850 гривень до 1700 гривень. Якщо ситуація повториться, то батькам загрожує серйозний штраф у розмірі від 1700 гривень до 5100 гривень, без урахування судового збору", – йдеться в повідомленні.

Які штрафи загрожують батькам школярів Конкурент

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