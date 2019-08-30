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Які школи України повністю готові до навчального року: названі регіони

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Колишній міністр освіти і науки Лілія Гриневич заявила, що майже всі школи України повністю готові до нового навчального року. Проблеми виникли тільки в Миколаївській і Херсонській областях.

Як повідомила Гриневич в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", Волинська, Житомирська, Закарпатська, Київська, Кіровоградська, Львівська, Тернопільська, Харківська області та місто Київ відрапортували, що всі 100% шкіл повністю готові вже на 1 серпня.

Що стосується непідготовленості Миколаївської і Херсонської областей, то глобально їхні локальні проблеми не вплинуть на початок навчального року.

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Чому таке відбувається? По-перше, це залежить, як люди провели тендери і своєчасно провели розподіл субвенції своїми обласними радами. Відповідно, запізнюються і закупівлі. Дехто провів закупівлі, але ще не виконані договори", – розповіла Гриневич.

За її словами, ситуація з підручниками для шкіл у 2019 році значно краща, ніж у попередні роки. Для другого та п'ятого класу – усі підручники надруковані та завезені в області, щодо шостого – все надруковано, а доставлено понад 70%, щодо одинадцятого – надруковано 98% і доставлено в обласні бази 84% підручників.

"Крім того, 1 вересня всі підручники буде оприлюднено в електронному вигляді. Тобто якщо для одинадцятих класів ще не буде якогось підручника, то вони можуть перші дні користуватися його електронною версією", – додала вона.

Школа

Школа

Миколаївська РДА

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Тема
школа
Особа
Лілія Гриневич
Місце
Україна
Тег
школа
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