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Супрун розповіла, без яких щеплень не пустять дитину до школи

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До 1 вересня батькам варто не забути відвідати з дитиною сімейного лікаря та перевірити наявність обов’язкових щеплень, передбачених Календарем профілактичних щеплень.

Про це розповіла на своїй сторінці в Facebook в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун. За її словами, обов'язково повинні бути наявні щеплення від 10 інфекційних хвороб: гепатиту В, туберкульозу, кору, паротиту, краснухи, дифтерії, правця, кашлюку, поліомієліту і хіб-інфекції.

"Вакцини – єдиний надійний спосіб захиститися від багатьох небезпечних хвороб. Немає раціональних підстав ризикувати своїм здоров’ям і дитини та набувати імунітет “перехворівши”, коли маємо 100% забезпечення якісними та безоплатними вакцинами", – зазначила Супрун.

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Як написала в. о. міністра, державні навчальні заклади можуть забороняти відвідування занять тим дітям, які не отримали необхідні щеплення. А вакцини, передбачені Календарем, можна отримати безоплатно у свого сімейного лікаря, педіатра чи терапевта.

Очільниця МОЗ радить переглянути відео, де на поширені питання щодо вакцинації відповів лікар-інфекціоніст Федір Лапій в рамках нової кампанії Міністерства охорони здоров'я України “Запитай у лікаря”.

Перевірити наявність вакцин у кожному регіоні України можна за посиланням.

Скріншот

Скріншот

Уляна Супрун про щеплення

Як повідомляв OBOZREVATEL, Німеччина ухвалила закон про обов'язкові щеплення від кору.

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Тема
школа
Особа
Уляна Супрун
Місце
Україна
Теги
школа Міністерство охорони здоров'я діти
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