Які потрібно довідки, якщо дитина пропустила школу: опубліковано приклад

Якщо дитина пропустила шкільні заняття, то батьки мають надати класному керівникові пояснення щодо відсутності своїх доньки чи сина.

Достатньо письмового пояснення від батьків, коли учня не було в школі менше 10 днів, пише Всеосвіта.

Зокрема, у пункті 13 Постанови № 684 Кабінету міністрів України вказано, що поважною причиною відсутності дитини в школі є два документальних свідчення, які мають рівну юридичну силу і прописані через "або": або довідка від лікаря про хворобу дитини, або письмове пояснення батьків щодо причини відсутності дитини на уроках.

"У разі відсутності учнів, які не досягли повноліття, на навчальних заняттях протягом 10 робочих днів підряд з невідомих або без поважних причин заклад освіти невідкладно надає відповідному територіальному органу Національної поліції та службі у справах дітей дані таких учнів для провадження діяльності відповідно до законодавства, пов'язаної із захистом їх прав на здобуття загальної середньої освіти", – йдеться в повідомленні.

Причини відсутності учня на навчальних заняттях підтверджуються відповідною медичною довідкою закладу охорони здоров’я або письмовим поясненням батьків, що зберігаються в його особовій справі протягом поточного навчального року.

Форма пояснювальної записки від батьків Всеосвіта

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