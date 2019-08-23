Які діти найчастіше піддаються булінгу?

У кожному навчальному закладі є ті люди, які піддають когось знущанням з певних причин. Але яких же дітей хулігани вибирають найчастіше?

Verywellfamily опублікував 10 типів дітей, яких найчастіше вибирають в якості "жертви" для булінгу.

1. Кращі в своїй справі

Діти, які досягають успіху в навчанні або в спорті, мають золоті медалі і хороші оцінки, хто б міг подумати, що будучи попереду всіх, можна стати жертвою булінгу? Однак таких дітей дуже часто піддають знущанням, через заздрість в їх сторону.

2. Відмінники

У школі ці учні роблять все можливе зі шкільних занять. Вони швидше виконують проекти і завдання, ніж інші учні. Такі діти подобаються вчителям і досягають чималих висот. Хулігани зазвичай виділяють їх, тому що вони заздрять такій увазі.

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3. Ранимі діти

Кожному кривдникові потрібна відповідна реакція. Найчастіше найуразливішими до колючих слів або дій є закриті і чутливі діти. Такі далеко не завжди зможуть постояти за себе і часто боятися звернутися за допомогою.

4. Нетовариські, з малою кількістю (або відсутністю) друзів

Такі діти або не можуть влитися в компанію, або просто не хочуть. Вони можуть проводити час на самоті і піддаватися знущанням через те, що на одного напасти легше, ніж на кількох людей. У таких випадках варто допомогти дитині розвивати дружні відносини.

5. Популярні в школі

Іноді хулігани націлені на популярних дітей через загрозу, яку вони представляють для них. Деякі дівчатка особливо схильні переслідувати "суперницю", яка загрожує їх популярності або соціальному стану.

Агресія у відносинах безпосередньо пов'язана зі спробою піднятися по соціальних сходах. Діти будуть поширювати чутки, намагаючись знищити їх популярність.

6. Учні з фізичними особливостями, що привертають увагу

Окуляри, зріст, вага, комплекція, прищі або нерівний ніс – все це може стати причиною для знущань. Часто булінг через зовнішність є найболючішим, так як породжує комплекси.

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7. Діти з серйозними хворобами та інвалідністю

Хулігани часто націлюються на дітей з особливими потребами, це може включати дітей з синдромом Аспергера, аутизмом, СДУГ, дислексією або будь-яким станом, яке їх відрізняє. Діти з такими захворюваннями, як харчова алергія, астма, синдром Дауна та інші захворювання, також можуть стати мішенню для хуліганів. Батькам таких дітей варто переконатися, що у дитини є підтримка в школі, яка зможе захистити від кривдників.

8. ЛГБТ-представники

Поки світ бореться за толерантність, все ще досить людей, які вважають нормальним знущатися через орієнтацію. На жаль, булінг лгбт-спільноти є часом дуже жорстокий. Для безпеки таких дітей школа повинна забезпечувати їм безпеку.

9. Конфлікт релігій

Діти нерідко зазнають знущань за свої релігійні переконання. Залякування, засноване на різних релігійних переконаннях, зазвичай відбувається через нестачу розуміння, а також через відсутність прийняття того, що кожен може вірити в те, у що хоче.

10 Раса

Раса є частою причиною для булінгу. В даному випадку в школі потрібно вчити тому, що всі різні і це цілком нормально, адже колір шкіри не робить людину гірше або краще.

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