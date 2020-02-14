Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Моя Школа

Як зробити навчання для школярів цікавішим: опубліковано топ-10 ідей

532
Читати матеріал російською

Учням не завжди цікаво ходити до школи. Часто вони відсиджують уроки і рахують секунди до дзвінка. Проте креативність і різні оригінальні нововведення можуть зробити перебування дітей в школі набагато яскравішим та веселішим.

Коли навколо учнів панує креативність, то в них з'являється більше мотивації навчатися, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на do-slez.com (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

Так, у коридорах і кабінетах над сміттєвими відрами можна встановити баскетбольні кільця.

Ідеї, як зробити навчання цікавим

Ідеї, як зробити навчання цікавим

Oltarus

Щоб школярам було цікавіше вивчати нові теми, у кабінеті з математики можна повісити оригінальний годинник.

Ідеї, як зробити навчання цікавим

Ідеї, як зробити навчання цікавим

EdGalaxy

Школярі часто не розуміють хімію, тому що вона їм важко дається. Але якщо в школі розмістити таблицю Менделєєва з прикладами, то їм буде набагато цікавіше.

Ідеї, як зробити навчання цікавим

Ідеї, як зробити навчання цікавим

E1010347

Наприклад, дитсадок в Японії побудували так, щоб діти мали змогу збирати дощову воду і гратися.

Ідеї, як зробити навчання цікавим

Ідеї, як зробити навчання цікавим

Hibino Sekkei

Ідеї, як зробити навчання цікавим

Ідеї, як зробити навчання цікавим

do-slez.com

Біля дверей в клас математики

Біля дверей в клас математики

Draugheimens

Парта з педалями для активних школярів

Парта з педалями для активних школярів

LurkerMcLurkerton

Майданчик дитячого садка в Японії побудований навколо дерева

Майданчик дитячого садка в Японії побудований навколо дерева

tezuka architects

Дзеркало над столом вчителя, щоб бачити, що вона готує

Дзеркало над столом вчителя, щоб бачити, що вона готує

Levelis

Технічний університет в Мюнхені

Технічний університет в Мюнхені

HolliePocket

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше названо топ-3 ідеї корисного обіду для дитини в школу.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "школа" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
школа
Теги
діти школа
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы