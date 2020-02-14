Як зробити навчання для школярів цікавішим: опубліковано топ-10 ідей

Учням не завжди цікаво ходити до школи. Часто вони відсиджують уроки і рахують секунди до дзвінка. Проте креативність і різні оригінальні нововведення можуть зробити перебування дітей в школі набагато яскравішим та веселішим.
Коли навколо учнів панує креативність, то в них з'являється більше мотивації навчатися, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на do-slez.com (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).
Так, у коридорах і кабінетах над сміттєвими відрами можна встановити баскетбольні кільця.
Ідеї, як зробити навчання цікавим
Oltarus
Щоб школярам було цікавіше вивчати нові теми, у кабінеті з математики можна повісити оригінальний годинник.
Ідеї, як зробити навчання цікавим
EdGalaxy
Школярі часто не розуміють хімію, тому що вона їм важко дається. Але якщо в школі розмістити таблицю Менделєєва з прикладами, то їм буде набагато цікавіше.
Ідеї, як зробити навчання цікавим
E1010347
Наприклад, дитсадок в Японії побудували так, щоб діти мали змогу збирати дощову воду і гратися.
Ідеї, як зробити навчання цікавим
Hibino Sekkei
Ідеї, як зробити навчання цікавим
do-slez.com
Біля дверей в клас математики
Draugheimens
Парта з педалями для активних школярів
LurkerMcLurkerton
Майданчик дитячого садка в Японії побудований навколо дерева
tezuka architects
Дзеркало над столом вчителя, щоб бачити, що вона готує
Levelis
Технічний університет в Мюнхені
HolliePocket
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше названо топ-3 ідеї корисного обіду для дитини в школу.
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