Як змінилася зарплата українських вчителів за 7 років: названі суми

В Україні мінімальна зарплата педагога в доларовому еквіваленті за 7 років зменшилась на 31 долар.
Як пише Ukr.life, у 2012 році для вчителя-спеціаліста найнижчий тарифний розряд був 9-ий. Він дорівнював 1 337 грн, що становить 168 доларів (курс 1$ – 7.98₴).
"У 2019 році найнижчий тарифний розряд вчителя-спеціаліста був 11-ий. Станом на 1 січня 2019 року 11-ий тарифний розряд дорівнював 3 784 грн, що становить 137 доларів (курс 1$ – 27,8₴)", – йдеться в повідомленні.
Доплата за престижність проводилась і в 2012, і в 2019 роках. Всі інші доплати прив’язані до тарифної сітки.
Зазначається, що розрахунки проводились до оподаткування.
Зарплата вчителя
24 Канал
Як повідомляв OBOZREVATEL, вчителям Києва підвищать зарплату з 1 вересня.
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