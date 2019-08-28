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Як змінилася зарплата українських вчителів за 7 років: названі суми

1.1т Читати матеріал російською

В Україні мінімальна зарплата педагога в доларовому еквіваленті за 7 років зменшилась на 31 долар.

Як пише Ukr.life, у 2012 році для вчителя-спеціаліста найнижчий тарифний розряд був 9-ий. Він дорівнював 1 337 грн, що становить 168 доларів (курс 1$ – 7.98₴).

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"У 2019 році найнижчий тарифний розряд вчителя-спеціаліста був 11-ий. Станом на 1 січня 2019 року 11-ий тарифний розряд дорівнював 3 784 грн, що становить 137 доларів (курс 1$ – 27,8₴)", – йдеться в повідомленні.

Доплата за престижність проводилась і в 2012, і в 2019 роках. Всі інші доплати прив’язані до тарифної сітки.

Зазначається, що розрахунки проводились до оподаткування.

Зарплата вчителя

Зарплата вчителя

24 Канал

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчителям Києва підвищать зарплату з 1 вересня.

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Тема
школа
Місце
Україна
Теги
школа зарплата освіта
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