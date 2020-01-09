Громадська організація "Асоціація інноваційної та цифрової освіти" склала топ-10 визначних подій та досягнень у сфері освіти, які відбулись в Україні за 2019 рік.

У рейтинг увійшли нові закони, призначення, проєкти, дослідження та багато іншого, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на Освітній хаб Києва.

Отже, однією з найголовніших подій стало повне перезавантаження виконавчої та законодавчої влади в сфері освіти, а Міністерство освіти і науки очолила Ганна Новосад.

Також у 2019 році традиційно визначили Вчителя року в рамках премії Global Teacher Prize Ukraine. Так, найкращим педагогом стала Наталія Кідалова з Мелітополя (Запорізька область), яка викладає англійську та українську мови і літературу в місцевій школі І-ІІІ ступенів № 23.

Наступна важлива подія – Україна вперше взяла участь у міжнародному дослідженні PISA. Воно показало, що рівень знань 15-річних школярів виявився гіршим у порівнянні із показниками учнів у країнах Організації економічного співробітництва і розвитку.

Можливістю року стало те, що з вересня 2019 року батьки школярів можуть скористатися всіма видами індивідуальної форми навчання: сімейною (домашньою) освітою, екстернатом або педагогічним супроводом.

Як змінилася освіта в Україні за 2019 рік: топ-10 визначних подій 1news.zp.ua

Проривом року назвали те, що вчителі зможуть використовувати державні кошти для підвищення кваліфікації та навчатися в організаціях, які самі обрали.

Проєктом року визнали "Lingva.Skills", в якому українці виконали понад 120 млн вправ. У червні 2019 року Європейський Банк Реконструкції та Розвитку (ЄБРР) вперше включив український освітній проєкт у топ-10 соціальних стартапів країн Східної Європи.

Також на українському телебаченні вперше вийшло освітнє телевізійне ток-шоу, під час якого експерти шукали відповіді на проблеми, які постають перед українськими педагогами, чиновниками, керівниками навчальних закладів, учнями, студентами, а також їх батьками.

За участі Української Біржі Благодійності почався збір коштів на створення всеукраїнської платформи з вивчення української мови, запуск якої заплановано на 2020 рік.

Протягом 6 місяців діяльності інноваційного проєкту "Освітній Хаб міста Києва: територія нових можливостей для кожного", було проведено 600 тренінгів, участь в яких взяли понад 10 000 осіб.

А законом року став ухвалений в другому читанні закон № 2299 щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти. Метою закону є врегулювання таких сфер, як ліцензування освітньої діяльності, вступ на навчання для здобуття вищої освіти, реалізація міждисциплінарних освітніх програм тощо.

Як змінилася освіта в Україні за 2019 рік: топ-10 визначних подій 1news.zp.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українці назвали топ-10 проблем освіти за рік.

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