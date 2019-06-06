Головна Новини
Мова Язык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
Головна Блоги

/Новини Моя Школа

Як зібрати їжу дитині в школу, щоб зберегти здоров'я і природу

306Читати матеріал російською

Збирати дитині їжу в школу досить непросто, особливо, якщо робити це, піклуючись про її здоров'я і навколишнє середовище.

Про це досвідчена мама і прихильниця ідеї охорони природи Паула Кокоцца розповіла The Guardian.

Відзначається, що син жінки ніколи не любив шкільні обіди, але в певний момент категорично відмовився їх їсти, в зв'язку з чим батькам довелося думати, як збирати для нього їжу з дому.

При цьому, в процесі виявилося, що неймовірно важко упаковувати їжу без використання пластику, - відомий факт, що зберігати в ньому їжу шкідливо, до того ж, його дуже складно переробляти, що несе за собою серйозну шкоду для екології.

Спочатку сім'я вирішила не готувати їжу самостійно, в зв'язку з чим купили різнокольорові упаковки з перекусами, але в них були більш дрібні упаковки, посуд для напоїв продавався з соломками з пластика та плівкою, приклеєною за допомогою клею, - така кількість матеріалів, що не переробляються, зробили полицю з їжею для сина "полицею сорому".

Пропрацювавши все варіанти, жінка знайшла спосіб упаковувати сніданки екологічно.

Так, вона загортає булочку в жиронепроникний папір, очищену моркву в фольгу, сік, свіжі фрукти.

Читайте також спосіб смачно і корисно годувати всю сім'ю за копійки, який вигадала інша розумна мама для свого чоловіка і сина.

Як зібрати їжу дитині в школу, щоб зберегти здоров'я і природу

Для упаковки всього цього замість пластикового боксу використовуються багатокамерні контейнери з нержавіючої сталі, а сік замість пакетів наливається в багаторазову спортивну пляшку без соломинки.

Хліб купується тільки в пекарнях (супермаркети використовують пластик для упаковки і купують його в мішках), інакше ж випікається вдома за допомогою компостованого паперу для випічки, зокрема, готують кекси з моркви і ананаса. Після цього продукт загортають в багаторазову обгортку з бджолиного воску.

Як зібрати їжу дитині в школу, щоб зберегти здоров'я і природу

В цілому ж, екологічне пакування їжі, - заняття досить складне і проблемне, але варто того.

"Коли ми починали цей проект, я думала, що обід без пластику буде прийнятним способом жити більш сумлінно. Але десятки рішень і розрахунків, які ми робимо - краще компостовані форми для кексів, чи силіконові? Де я можу знайти булочку? - створюють неприємності крім проблеми вибору коробки для сніданку. Я стала надчутливою до відходів", - розповідає жінка.

Нагадаємо, раніше кардіологи розповіли, які серйозні наслідки для організму тягне за собою відмова від сніданку.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані