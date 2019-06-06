Як зібрати їжу дитині в школу, щоб зберегти здоров'я і природу

Збирати дитині їжу в школу досить непросто, особливо, якщо робити це, піклуючись про її здоров'я і навколишнє середовище.

Про це досвідчена мама і прихильниця ідеї охорони природи Паула Кокоцца розповіла The Guardian.

Відзначається, що син жінки ніколи не любив шкільні обіди, але в певний момент категорично відмовився їх їсти, в зв'язку з чим батькам довелося думати, як збирати для нього їжу з дому.

При цьому, в процесі виявилося, що неймовірно важко упаковувати їжу без використання пластику, - відомий факт, що зберігати в ньому їжу шкідливо, до того ж, його дуже складно переробляти, що несе за собою серйозну шкоду для екології.

Спочатку сім'я вирішила не готувати їжу самостійно, в зв'язку з чим купили різнокольорові упаковки з перекусами, але в них були більш дрібні упаковки, посуд для напоїв продавався з соломками з пластика та плівкою, приклеєною за допомогою клею, - така кількість матеріалів, що не переробляються, зробили полицю з їжею для сина "полицею сорому".

Пропрацювавши все варіанти, жінка знайшла спосіб упаковувати сніданки екологічно.

Так, вона загортає булочку в жиронепроникний папір, очищену моркву в фольгу, сік, свіжі фрукти.

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Для упаковки всього цього замість пластикового боксу використовуються багатокамерні контейнери з нержавіючої сталі, а сік замість пакетів наливається в багаторазову спортивну пляшку без соломинки.

Хліб купується тільки в пекарнях (супермаркети використовують пластик для упаковки і купують його в мішках), інакше ж випікається вдома за допомогою компостованого паперу для випічки, зокрема, готують кекси з моркви і ананаса. Після цього продукт загортають в багаторазову обгортку з бджолиного воску.

В цілому ж, екологічне пакування їжі, - заняття досить складне і проблемне, але варто того.

"Коли ми починали цей проект, я думала, що обід без пластику буде прийнятним способом жити більш сумлінно. Але десятки рішень і розрахунків, які ми робимо - краще компостовані форми для кексів, чи силіконові? Де я можу знайти булочку? - створюють неприємності крім проблеми вибору коробки для сніданку. Я стала надчутливою до відходів", - розповідає жінка.

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