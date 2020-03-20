Найкращі вчителі 2018 та 2019 років за версією премії Global Teacher Prize Ukraine Олександр Жук і Наталія Кідалова порадили, як правильно організувати навчання, щоб зацікавити дітей під час карантину.

Так, Жук, який викладає інформатику, розповів "Главкому", що у середній-старшій ланці школи вони працюють у програмі Class Room – завдання надсилаються, а про отримання нової вправи учень отримує сповіщення на електронну пошту.

"Діти розуміють, що їх ніхто не контролює, вони можуть щось десь скопіювати. Багато хто зробить завдання для галочки чи взагалі не зробить. Втім, це не завжди так – є дуже відповідальні діти", – розповів педагог.

Як зацікавити дітей навчанням на карантині: поради від "вчителів року" simya.com.ua

Вчителька англійської мови з Мелітополя Наталія Кідалова пояснила, що необхідно забезпечити зворотній зв’язок із вчителем не лише після виконання завдання, а й під час виконання. Тоді дистанційне навчання може бути ефективним.

"Важливо також передбачувати завдання, які діти будуть виконувати не індивідуально, а й колективно чи у парі", – додала вчителька.

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