Як зареєструватися на пробне ЗНО-2020: з'явилася покрокова інструкція

Щоб зареєструватися на пробне зовнішнє незалежне оцінювання, потрібно зайти на сторінку свого регіонального центру оцінювання якості, у розділі "Пробне ЗНО – 2020. Реєстрація" заповнити реєстраційну форму, сформувати й відправити електронну заяву.

Про це розповіла директорка РЦОЯО Лариса Середяк. За її словами, особа отримає логін і код доступу до своєї персональної сторінки, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на Експрес.

Після цього потрібно зайти у свій кабінет і знайти квитанцію для оплати участі у пробному тестуванні. Її потрібно сплатити впродовж трьох робочих днів у будь-якому банку України і зберегти. Останній день прийому платежів – 29 січня.

На інформаційних сторінках учасників, які здійснили проплату, через 5 робочих днів має змінитись статус на “оплачено”.

Нагадаємо, вартість пробного ЗНО у 2020 році складе від 138 до 150 гривень залежно від регіону. Реєстрація для участі триватиме з 3 до 24 січня 2020 року.

Як зареєструватися на пробне ЗНО-2020: опублікована інструкція Главком

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український поет виступив проти обов'язкового ЗНО з математики.

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