Заступник директора школи №23 Деснянського району міста Києва Володимир Онацький порадив не створювати вчительські нотатки чи списки, адже вони не мають юридичної сили. Тому з оформленням документів краще почекати до початку відновлення занять.

Про це він розповів на Facebook-сторінці. На його думку, дистанційне навчання після карантину для багатьох стане альтернативою навчанню в школі.

Питання оцінювання знань учнів не є зараз першочерговим, але воно обов'язково виникне. І тоді більшість вчителів не знатимуть, що робити. Але вихід завжди є – чинити згідно з законом.

Як заповнити журнал під час карантину: корисні поради для вчителів НУШ

"На сьогодні єдина встановлена форма обліку проведених уроків та виконання навчальних програм – це класний журнал. Будь-які вчительські зошити, нотатки, списки та інше не мають юридичної сили та не є документами, що підтверджують виконання програм та засвоєння їх учнями", – пояснив Онацький.

За його словами, директор школи може видати наказ, в якому чітко визначить оцінювання учнів під час дистанційного навчання. Наприклад, вчителі-предметники здійснюють оцінювання навчальних робіт з предмету відповідно до Критеріїв оцінювання. Після завершення карантину вони виставляють до класного журналу середню оцінку як тематичну.

"Я за те, щоб зараз не розводити зайву бюрократію, а дочекатися відновлення занять, або хоча б ясності перспектив їх відновлення. Ми вже багато років працюємо в умовах карантинів і ніколи не було проблем з оформленням документації", – додав Онацький.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше радниця міністра освіти запропонувала скасувати і перенести ДПА та ЗНО-2020.

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