Як заохотити дитину до вивчення іноземної мови: названо способи

Щоб зацікавити дитину вивчати іноземну мову, батькам варто надихати її, мотивувати і ознайомити з корисними додатками або програмами для смартфонів і комп'ютерів.
Як пише Наша мама, дорослі можуть розповісти історію свого успішного друга, знання мови якому дало можливість втілити мрію. Також на внутрішню мотивацію дитини добре впливають фільми або книги з ілюстраціями успішних і впевнених у собі людей.
"Вивчення іноземної мови – це довгий процес, на який знадобиться витратити кілька років. Щоб спростити дитині завдання, варто поставити їй конкретні цілі і чітко визначити терміни для їх досягнення", – йдеться в повідомленні.
Можна подбати і про винагороду. Наприклад, відправити дитину на канікули в англомовну країну або купити путівку на літо в інтернаціональний табір.
Навчання іноземної
Українська правда. Життя
Як повідомляв OBOZREVATEL, психологи назвали вік, з якого дитину можна навчати іноземній мові.
Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал
Читайте всі новини по темі "Батьки і діти" на сайті "OBOZREVATEL".