Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Новини Моя Школа

Як заохотити дитину до вивчення іноземної мови: названо способи

363 Читати матеріал російською

Щоб зацікавити дитину вивчати іноземну мову, батькам варто надихати її, мотивувати і ознайомити з корисними додатками або програмами для смартфонів і комп'ютерів.

Як пише Наша мама, дорослі можуть розповісти історію свого успішного друга, знання мови якому дало можливість втілити мрію. Також на внутрішню мотивацію дитини добре впливають фільми або книги з ілюстраціями успішних і впевнених у собі людей.

Новини
Чи потрібні дитині кілька іноземних мов одночасно?

"Вивчення іноземної мови – це довгий процес, на який знадобиться витратити кілька років. Щоб спростити дитині завдання, варто поставити їй конкретні цілі і чітко визначити терміни для їх досягнення", – йдеться в повідомленні.

Можна подбати і про винагороду. Наприклад, відправити дитину на канікули в англомовну країну або купити путівку на літо в інтернаціональний табір.

Навчання іноземної

Навчання іноземної

Українська правда. Життя

Як повідомляв OBOZREVATEL, психологи назвали вік, з якого дитину можна навчати іноземній мові.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Батьки і діти" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Батьки і діти
Тег
діти
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані