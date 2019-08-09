Як заохотити дитину до вивчення іноземної мови: названо способи

Щоб зацікавити дитину вивчати іноземну мову, батькам варто надихати її, мотивувати і ознайомити з корисними додатками або програмами для смартфонів і комп'ютерів.

Як пише Наша мама, дорослі можуть розповісти історію свого успішного друга, знання мови якому дало можливість втілити мрію. Також на внутрішню мотивацію дитини добре впливають фільми або книги з ілюстраціями успішних і впевнених у собі людей.

"Вивчення іноземної мови – це довгий процес, на який знадобиться витратити кілька років. Щоб спростити дитині завдання, варто поставити їй конкретні цілі і чітко визначити терміни для їх досягнення", – йдеться в повідомленні.

Можна подбати і про винагороду. Наприклад, відправити дитину на канікули в англомовну країну або купити путівку на літо в інтернаціональний табір.

Навчання іноземної Українська правда. Життя

Як повідомляв OBOZREVATEL, психологи назвали вік, з якого дитину можна навчати іноземній мові.

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