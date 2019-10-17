Як захистити свою дитину від педофіла: 5 важливих моментів

Усі батьки хочуть максимально вберегти свою дитину від небезпек сучасного світу, в тому числі від людей з поганими намірами.

Але як побудувати довірчі відносини з дитиною і поговорити з ним на таку важку тему?

Allprodad опублікував поради Ерні Аллен, президента Національного центру зниклих та експлуатованих дітей, про те, як вберегти свою дитину від педофіла.

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1. Активно цікавтеся життям своїх дітей

Часто діти в певному віці віддаляються від батьків і дізнатися про життя власної дитини стає все складніше. Тут важливо разом збудувати довірчі відносини. Для цього питайте у дитини про його інтереси, друзів і мрії, виявляйте підтримку і не засуджуйте. Це складно, проте такі речі допомагають отримати довіру з боку дитини.

2. Знайдіть час на свою дитину

Педофіли звертають особливу увагу на дітей, які не отримують належної уваги від батьків. Такі діти виглядають самотньо, невпевнено і з більшою ймовірністю піддадуться на провокації з боку педофіла.

3. Здраво оцінюйте ситуацію

Не потрібно вважати, що педофілія це проблема "великого міста". Педофіли можуть не виглядати підозріло, а навпаки викликати прихильність до себе. Їм може бути вчитель, лікар або навіть ваш хороший знайомий. Не потрібно підозрювати кожного, однак обов'язково придивляйтеся до оточення своєї дитини.

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4. Проведіть урок статевого виховання

Батьки можуть соромитися або не надавати значення темі статевого виховання, проте вона є дуже важливою частиною виховного процесу. Поговоріть про анатомію тіла, відмінність хлопчика від дівчинки і які місця є забороненими для дотиків інших людей. Якщо діти будуть знати ці важливі аспекти, вони зможуть вчасно розпізнати натяки педофіла.

5. Навчіть дитину прислухатися до інтуїції

Розкажіть, хто такий педофіл і що робити, якщо дитина його зустріне. Поясніть їй, що він може завжди звернутися до рідних і отримати підтримку. Навчіть дітей прислухатися до своєї інтуїції і звертатися до вас при відчутті небезпеки.

Також запам'ятайте, що не треба засуджувати дитину, яка піддалася сексуальному насильству і не кажіть їй, що вона сама винна.

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