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Як вступати до вишу: названі правила для абітурієнтів із Криму і Донбасу

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Абітурієнти з непідконтрольних уряду територій Донецької, Луганської областей та Криму можуть вступати до українських закладів вищої освіти без паспорта, атестата і ЗНО.

Про це повідомила Ірина Кравчук, в. о. начальника відділу організаційного забезпечення та контролю Головного управління Директорату вищої освіти Міністерства освіти і науки України. За її словами, можливість навчатися за спрощеною системою надають абітурієнтам освітні центри “Донбас-Україна” та “Крим-Україна”, пише Укрінформ (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Робота центрів розпочалася 3 червня і триватиме до 27 вересня. Список освітніх центрів є на сайті Міністерства освіти і науки України, а також – на Доступна освіта", – зазначила Кравчук.

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Якщо абітурієнт має результати ЗНО чи український атестат, він теж може скористатися спрощеною процедурою. Прізвище кожного вступника з окупованих територій обов'язково зашифровується.

За словами Кравчук, якщо абітурієнти не мають можливості подати в зазначені терміни документи про зарахування, то можна вступити на контракт до 26 вересня. А вже після зарахування написати заяву про переведення на бюджетну форму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, знання англійської мови стане обов'язковою умовою вступу до вишів України.

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Тема
Освіта в Україні
Місце
Україна
Теги
Донбас ЗНО
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