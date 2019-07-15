Як врегулювати репетиторство в Україні: думки експертів

Експерти вважають, що врегулювати проблему українського репетиторства потрібно на законодавчому рівні.

Як пише Сьогодні, у звіті організації економічного співробітництва та розвитку сказано, що в інших країнах з недобросовісністю в репетиторстві борються двома способами: регулюючи надання відповідних послуг і зменшуючи попит.

"У батьків таке поширене уявлення, що репетитори – це панацея. Ми бачимо, що репетиторство переоцінене батьками, як щось таке, що дасть запаморочливий успіх", – розповів Єгор Стадний, директор аналітичного центра CEDOS.

За словами Володимира Сокола, учителя з Харківського навчально-виховного комплексу №106, не варто робити різких рухів і вводити жорсткі покарання за репетиторство. Це підвищить конфліктність, знизиться рівень освіти, а в кінцевому рахунку постраждають діти. На його думку, потрібно потихеньку виводити неетичних вчителів з гри, посилювати їхню фінансову незалежність.

"Запропонувавши з тіньового репетиторства переходити "на світло", міністр рекомендує оформляти документарно освітні послуги, але не знімає питання "підлеглого", – зазначає Сокіл.

Павло Сацький, доцент Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана, розповів, що питання протидії такому репетиторству вирішити непросто, тому що на законодавчому рівні в Україні дозволена будь-яка діяльність, яка не заборонена.

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"Школа може висунути претензії вчителю, якщо він займається репетиторством на робочому місці, використовуючи основні фонди і комунальні послуги. Тому можливо накласти обмеження на викладацьку діяльність педагога в приміщенні закладу, якщо воно не носить публічного характеру, не є гуртком, додатковим заняттям. При цьому, в разі платної основи такого заходу повинна бути передбачена нормативна основа його оформлення (публічний договір і його умови, угоди між учителем і батьками, процедура внесення оплати тощо)", – зазначає Сацький.

За словами доцента, вчитель може давати приватні уроки поза школою, наприклад, у себе вдома. На законних підставах цьому ніяк не можна перешкодити. На думку Сацького, найкраще проблему врегулювати шляхом створення умов в школах для заняття репетиторством з належним нормативним забезпеченням. Це можливо в формі додаткових занять на платній основі. У той же час, нормувати порядок прийняття умов договору з педагогом, оплату, відповідальність сторін.

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