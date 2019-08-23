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Як впроваджуватимуть новий український правопис: Міносвіти затвердить план

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План заходів Міністерства освіти та науки щодо впровадження нової редакції Українського правопису буде розроблений до 16 вересня.

Як йдеться у наказі відомства, вчителям шкіл і викладачам закладів вищої освіти розроблять методичні посібники із застосування Українського правопису в редакції 2019 року, пише Освіта.ua.

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"План впровадження нової редакції правопису розробляється спеціально міжвідомчою комісією разом з Національною академією наук та Національною академією педагогічних наук", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Українському центру оцінювання якості освіти упродовж п’яти наступних років доручено використовувати у завданнях ЗНО норми Українського правопису, які не зазнали змін.

Новий український правопис

Новий український правопис

24 канал

Як повідомляв OBOZREVATEL, мати 12-річної школярки подала в суд на Кабмін через новий правопис.

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Тема
Освіта в Україні
Місце
Україна
Теги
Міністерство освіти України освіта
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