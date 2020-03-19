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Як вижити з мамою на карантині: лист-крик душі розсмішив мережу

1.6т
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У мережі набрав популярності лист української мами-викладачки до дітей під час коронавірусного карантину.

Фото крику душі педагога оприлюднив у Facebook Сергій Васильченко. У ньому мати написала, що можна або потрібно робити під час того, як вона проводить онлайн-лекцію, за яких умов турбувати та яких вимог дотримуватися в будинку (щоб переглянути фото листа, доскрольте до кінця сторінки).

"Мама на роботі" – так назвала лист викладачка, а внизу дописала хештеги "карантин", "виживемо", "все буде добре" та "як вижити з мамою". За три години пост вже став популярним серед батьків, які змушені працювати дистанційно. Він набрав майже 700 поширень.

Як вижити з мамою на карантині: лист-крик душі розсмішив мережу

Як вижити з мамою на карантині: лист-крик душі розсмішив мережу

Так, для дітей прописали такі основні вимоги:

  • у хаті має бути ідеальна тиша (це стосується і котів);

  • кухня працює за звичним режимом (3 рази на день);

  • не стукати у двері;

  • не телефонувати до мами;

  • не з'ясовувати "чи ше довго".

Також для них прописали, що обов'язково потрібно робити:

  • мити руки;

  • пити воду;

  • міряти температуру 1 раз на 2 години;

  • виконувати задані домашні завдання;

  • готуватися до ЗНО;

  • спілкуватися із друзями онлайн.

Лист мами до дітей

Лист мами до дітей

Facebook Serhij Vasylchenko

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в МОН відповіли на важливі питання вчителів щодо карантину та організації дистанційного навчання.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Теми
Батьки і діти Карантин в Україні
Місце
Україна
Теги
діти карантин викладач
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