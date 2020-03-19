У мережі набрав популярності лист української мами-викладачки до дітей під час коронавірусного карантину.
Фото крику душі педагога оприлюднив у Facebook Сергій Васильченко. У ньому мати написала, що можна або потрібно робити під час того, як вона проводить онлайн-лекцію, за яких умов турбувати та яких вимог дотримуватися в будинку (щоб переглянути фото листа, доскрольте до кінця сторінки).
"Мама на роботі" – так назвала лист викладачка, а внизу дописала хештеги "карантин", "виживемо", "все буде добре" та "як вижити з мамою". За три години пост вже став популярним серед батьків, які змушені працювати дистанційно. Він набрав майже 700 поширень.
Як вижити з мамою на карантині: лист-крик душі розсмішив мережу
Так, для дітей прописали такі основні вимоги:
у хаті має бути ідеальна тиша (це стосується і котів);
кухня працює за звичним режимом (3 рази на день);
не стукати у двері;
не телефонувати до мами;
не з'ясовувати "чи ше довго".
Також для них прописали, що обов'язково потрібно робити:
мити руки;
пити воду;
міряти температуру 1 раз на 2 години;
виконувати задані домашні завдання;
готуватися до ЗНО;
спілкуватися із друзями онлайн.
Лист мами до дітей
Facebook Serhij Vasylchenko
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в МОН відповіли на важливі питання вчителів щодо карантину та організації дистанційного навчання.
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