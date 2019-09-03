Як вирішувати проблеми в школі: освітній омбудсмен дав поради батькам

Якщо в школі виникають проблеми, то батькам треба намагатися вирішити їх на місці, а потім вже звертатися до центральних профільних відомств.

Про це повідомив освітній омбудсмен Сергій Горбачов в ефірі програми "Нині вже" на hromadske.

"Чим на нижчому рівні вирішується проблема, тим вона буде вирішена якісніше. У нас у суспільстві низька правова культура і правова обізнаність. У нас люди вважають: я напишу скаргу одразу кудись в міністерство, якщо, наприклад, вчителька не дала дитині води напитися", – сказав Горбачов.

За його словами, якщо поговорити з вчителями, пояснити все, то часто це спрацьовує і проблеми вирішуються. Також завжди можна звернутись до директорів шкіл для розв'язання конфліктів.

Загалом, як радить Горбачов, треба намагатися вирішити проблему "знизу до верху": спочатку на рівні школи, населеного пункту і так далі, а потім вже звертатися до центральних органів.

Сергій Горбачов Українська правда. Життя

Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, коли освітній омбудсмен в Україні почне приймати скарги.

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