Як виправити почерк у дитини: опубліковано легкі способи

Дитячі каракулі часто сприймають, як лінь або неуважність. Проблеми з письмом пов’язані із порушенням роботи мозку, але батькам не варто панікувати, бо справа не в паталогії.

Практична психологиня Лідія Курило поянила, що ліва півкуля головного мозку, яка саме відповідає за навчання читання і письма та керує правою половиною тіла, зазвичай домінує. Тому у більшості людей ведучою є права рука. Є діти, які страждають дисграфією – частковим розладом процесу письма. Вона виникає через порушення нейронних зв’язків, що передають інформацію між півкулями мозку, пише Всеосвіта.

За допомогою слід звернутися до логопеда, дефектолога чи психолога.

Що можна зробити в домашніх умовах?

1. Розвивайте в дитині дрібну моторику рук. Виконуйте різноманітні вправи.

2. Навчіть дитину правильно сидіти за робочим столом, стежте за тим, як вона пише і з якою силою тисне на ручку. Якщо літери в зошиті ледь помітні, потрібно робити спеціальну гімнастику на зміцнення пальчиків.

Батьки і діти Шалений Равлик

3. Якщо малечі важко писати кульковою ручкою, запропонуйте їй певний час покористуватися олівцем, потім гелевою і чорнильною ручкою.

4. Якщо літери виходять за межі рядка, промалюйте лінію олівцем. Дитина звертатиме на неї увагу і намагатиметься писати у рядку.

5. Дітям, в яких виявили дисграфію, потрібно частіше тренуватися набирати текст на клавіатурі. Звертаючи увагу на підкреслені червоні слова, дитина запам’ятовуватиме їх правильне написання, до того ж навчиться поводитися з клавіатурою.

6. Дитина сидить прямо, голова злегка нахилена, ноги зігнуті під прямим кутом, підошви повністю на підлозі. Ліва рука (для праворуких) лежить на столі паралельно до його краю. Середина зошита спрямована до середини грудей, а сам зошит нахилений уліво. Ручка мусить лежати на верхній фаланзі середнього пальця, великий та вказівний мають її притримувати. Рука опирається на мізинець та ребро долоні. Середній і безіменний пальці – перпендикулярно до краю стола. Відстань від кінчика ручки до вказівного пальця – 1,5-2 сантиметри. Кисть правої руки рухається вільно, проте лікоть не відривається від столу.

Почерк 24 Канал

Як повідомляв OBOZREVATEL, чому не потрібно батькам робити домашнє завдання з дитиною.

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