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Як виховати дитину самодостатньою і впевненою в собі: важливі правила

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Щоб дитина виросла самодостатньою та впевненою у собі, варто навчити малюка проявляти ініціативу, цінувати те, що у нього є, і ділитися з іншими дітьми.

Слід пояснити дитині, що будь-яка річ, яка належить їй, вже цінна тим, що саме вона її вибрала, що саме їй її подарували. Починати потрібно з дрібниць, і з часом малюк навчиться цінувати все і всіх, хто його оточує, пише Наша мама.

"Поясни малюкові, що всі діти люблять спілкуватись, що всі хочуть дружити один з одним. І якщо його не запрошують грати, немає нічого ганебного в тому, якщо він сам попроситься у гру", – йдеться в повідомленні.

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Дитина має зрозуміти, що ділитися з іншими – приємно і радісно. Цьому краще за все вчити дитину на власному прикладі. Також варто пояснити малюку, що коли до нього тягнуться інші діти, слід піти їм на зустріч. Адже вони хочуть з ним подружитися, і разом грати завжди веселіше.

"Дай зрозуміти дитині, що помилятися – це нормально. Але і поясни, що помилки треба виправляти, вчитися на них. Все це ти можеш показувати малюкові на власному прикладі, пояснюючи йому, чому ти допустила помилку і як збираєшся її виправити", – йдеться в повідомленні.

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Теми
виховання Батьки і діти
Тег
діти
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