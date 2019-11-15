Як відзначатимуть День студента-2019 у Києві: оприлюднено топ найцікавіших заходів

День студента в Україні традиційно відзначатимуть 17 листопада. На честь свята для молоді в Києві придумали чимало цікавих заходів.

Часто студенти не відвідують навчання, а відпочивають в клубах чи гуртожитках. Проте можна й цікавіше провести цей день, пише OBOZREVATEL з посиланням на "24 канал".

Так, 16 листопада о 21:00 на ВДНГ відбудеться музичний фестиваль STUDANSE. Організатори обіцяють два великі павільйони, фудкорти, караоке та найкращих електропоп-виконавців Києва. Серед запрошених гостей: KYIVSTONER, Курган & Агрегат, SELECTA. Квитки можна замовити за посиланням.

О 23:00 16 листопада в "ATLAS" відбудеться вечірка STUDENT FAMILY. Один із найкращих і найбільших нічних клубів Києва готує цікаву програму спеціально до Дня студента. Квитки замовляти тут.

Як відзначатимуть День студента в Києві Concert.ua

Наступна цікава подія – підпільний стендап на ВДНГ, який відбудеться 17 листопада о 20:00. Якщо вам хочеться приємно провести час, але танці вам не до душі, хорошим варіантом буде вечір стендапу. До того ж, виступатимуть відомі коміки. Квитки замовлятиза посиланням.

Студентів також може зацікавити фестиваль "Загадкова Японія: культура, мистецтво, традиції", який розпочнеться 17 листопада об 11:00 в арт-просторі "Samskara". Фестиваль, який триватиме місяць, щотижня пропонує нову виставку. Саме 17 листопада, всі охочі зможуть відвідати експозицію косплей, 3D-арти, VR-ігри, атракціони, виставки та чайні церемонії. Квитки замовляти тут.

Не залишить байдужим і Метроквест #3: лабіринт у київській підземці. Учасникам квесту даватимуть завдання, які виконувати доведеться на лініях київського метрополітену. Такі заходи дозволять укріпити дружбу з одногрупниками та весело провести час. Квест розпочнеться 17 листопада о 12:00. Квитки можна замовити тут.

Метроквест #3: лабіринт Kyiv.maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, як відзначають День студента у світі та в Україні.

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