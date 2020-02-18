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Як відучити дитину від гаджетів: складено топ-50 цікавих занять

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Школа для дівчат Burgess Hill у Великобританії склала список 50 речей, які дівчата повинні зробити до п’ятирічного віку, щоб допомогти дітям позбутися гаджетозалежності.

За допомогою цих справ освітяни хочуть зупинити ожиріння у дітей до досягнення ними початкової школи. У список увійшло скелелазіння по деревах, катання на каменях, танці під дощем тощо, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на Daily Mail (щоб переглянути цілий список, доскрольте до кінця сторінки).

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Дітей також заохотили до випікання тортів, котіння по пагорбах та полювання на конюшину з чотирма листками.

Шкільна влада повідомила, що список буде розісланий всім батькам, діти яких будуть відвідувати навчальний заклад. Проте виконані завдання не є обов'язковою умовою до школи.

Як відучити дитину від гаджетів: складено топ-50 цікавих занять

Як відучити дитину від гаджетів: складено топ-50 цікавих занять

mivmeste.in.ua

"Ми сподіваємось, що наш список надихне дівчат та їхніх сімей вийти та вивчити навколишній світ", – розповіла директорка школи місіс Лейбурн.

Отже, наводимо топ-50 речей, які дівчата повинні виконати до п'ятирічного віку:

  • запустити повітряного змія,

  • спекти торт,

  • приготувати смузі,

  • побудувати лігво,

  • привітатися іншою мовою,

  • змішати зілля,

  • написати листа,

  • відвідати музей,

  • піднятися на дерево,

  • створити міні-сад,

  • покататися на вершині автобуса,

  • спуститися на водній гірці,

  • їздити на велосипеді,

  • танцювати під дощем,

  • висиджувати пташеня,

  • поїхати кудись на поїзді,

  • зробити паперовий літак,

  • виростити рослину,

  • відвідати ферму,

  • поплавати в морі,

  • виростити власного метелика,

  • побудувати піщаний замок,

  • грати у футбол,

  • тримати хробака,

  • погладити собаку,

  • сходити на феєрверк-шоу,

  • побудувати вежу вище, ніж дитина,

  • намалювати крейдою графіті на стіні,

  • влаштувати нічний пікнік,

  • покотитись, як яйце,

  • покрити чимось камінь,

  • створити власну книгу,

  • розказати жарт,

  • піднятися на пагорб,

  • полювати на конюшину з чотирма листками,

  • пограти в класики,

  • влаштувати водні битви,

  • приготувати грязьові пироги,

  • нагодувати качок,

  • помити машину,

  • посмажити зефір,

  • пограти на пляжі,

  • зробити записку,

  • побачити зірки вночі,

  • зловити рибу,

  • зробити слиз,

  • стрибати на ліжку,

  • грати в хованки,

  • переодягатися цілий день,

  • котитися з пагорба.

Як відучити дитину від гаджетів: складено топ-50 цікавих занять

Як відучити дитину від гаджетів: складено топ-50 цікавих занять

Daily Mail

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені показали мозок дитини під час читання книги та гри на планшеті.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
Батьки і діти
Теги
діти дитина
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