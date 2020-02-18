Школа для дівчат Burgess Hill у Великобританії склала список 50 речей, які дівчата повинні зробити до п’ятирічного віку, щоб допомогти дітям позбутися гаджетозалежності.
За допомогою цих справ освітяни хочуть зупинити ожиріння у дітей до досягнення ними початкової школи. У список увійшло скелелазіння по деревах, катання на каменях, танці під дощем тощо, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на Daily Mail (щоб переглянути цілий список, доскрольте до кінця сторінки).
Дітей також заохотили до випікання тортів, котіння по пагорбах та полювання на конюшину з чотирма листками.
Шкільна влада повідомила, що список буде розісланий всім батькам, діти яких будуть відвідувати навчальний заклад. Проте виконані завдання не є обов'язковою умовою до школи.
Як відучити дитину від гаджетів: складено топ-50 цікавих занять
mivmeste.in.ua
"Ми сподіваємось, що наш список надихне дівчат та їхніх сімей вийти та вивчити навколишній світ", – розповіла директорка школи місіс Лейбурн.
Отже, наводимо топ-50 речей, які дівчата повинні виконати до п'ятирічного віку:
запустити повітряного змія,
спекти торт,
приготувати смузі,
побудувати лігво,
привітатися іншою мовою,
змішати зілля,
написати листа,
відвідати музей,
піднятися на дерево,
створити міні-сад,
покататися на вершині автобуса,
спуститися на водній гірці,
їздити на велосипеді,
танцювати під дощем,
висиджувати пташеня,
поїхати кудись на поїзді,
зробити паперовий літак,
виростити рослину,
відвідати ферму,
поплавати в морі,
виростити власного метелика,
побудувати піщаний замок,
грати у футбол,
тримати хробака,
погладити собаку,
сходити на феєрверк-шоу,
побудувати вежу вище, ніж дитина,
намалювати крейдою графіті на стіні,
влаштувати нічний пікнік,
покотитись, як яйце,
покрити чимось камінь,
створити власну книгу,
розказати жарт,
піднятися на пагорб,
полювати на конюшину з чотирма листками,
пограти в класики,
влаштувати водні битви,
приготувати грязьові пироги,
нагодувати качок,
помити машину,
посмажити зефір,
пограти на пляжі,
зробити записку,
побачити зірки вночі,
зловити рибу,
зробити слиз,
стрибати на ліжку,
грати в хованки,
переодягатися цілий день,
котитися з пагорба.
Як відучити дитину від гаджетів: складено топ-50 цікавих занять
Daily Mail
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