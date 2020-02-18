Школа для дівчат Burgess Hill у Великобританії склала список 50 речей, які дівчата повинні зробити до п’ятирічного віку, щоб допомогти дітям позбутися гаджетозалежності.

За допомогою цих справ освітяни хочуть зупинити ожиріння у дітей до досягнення ними початкової школи. У список увійшло скелелазіння по деревах, катання на каменях, танці під дощем тощо, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на Daily Mail (щоб переглянути цілий список, доскрольте до кінця сторінки).

Дітей також заохотили до випікання тортів, котіння по пагорбах та полювання на конюшину з чотирма листками.

Шкільна влада повідомила, що список буде розісланий всім батькам, діти яких будуть відвідувати навчальний заклад. Проте виконані завдання не є обов'язковою умовою до школи.

Як відучити дитину від гаджетів: складено топ-50 цікавих занять mivmeste.in.ua

"Ми сподіваємось, що наш список надихне дівчат та їхніх сімей вийти та вивчити навколишній світ", – розповіла директорка школи місіс Лейбурн.

Отже, наводимо топ-50 речей, які дівчата повинні виконати до п'ятирічного віку:

запустити повітряного змія,

спекти торт,

приготувати смузі,

побудувати лігво,

привітатися іншою мовою,

змішати зілля,

написати листа,

відвідати музей,

піднятися на дерево,

створити міні-сад,

покататися на вершині автобуса,

спуститися на водній гірці,

їздити на велосипеді,

танцювати під дощем,

висиджувати пташеня,

поїхати кудись на поїзді,

зробити паперовий літак,

виростити рослину,

відвідати ферму,

поплавати в морі,

виростити власного метелика,

побудувати піщаний замок,

грати у футбол,

тримати хробака,

погладити собаку,

сходити на феєрверк-шоу,

побудувати вежу вище, ніж дитина,

намалювати крейдою графіті на стіні,

влаштувати нічний пікнік,

покотитись, як яйце,

покрити чимось камінь,

створити власну книгу,

розказати жарт,

піднятися на пагорб,

полювати на конюшину з чотирма листками,

пограти в класики,

влаштувати водні битви,

приготувати грязьові пироги,

нагодувати качок,

помити машину,

посмажити зефір,

пограти на пляжі,

зробити записку,

побачити зірки вночі,

зловити рибу,

зробити слиз,

стрибати на ліжку,

грати в хованки,

переодягатися цілий день,

котитися з пагорба.

Як відучити дитину від гаджетів: складено топ-50 цікавих занять Daily Mail

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені показали мозок дитини під час читання книги та гри на планшеті.

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